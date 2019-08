I giornalisti del Sole 24 Ore e Radio 24 | solidarietà ai colleghi di Repubblica

"Salvini chieda scusa al videomaker". L'Ordine dei giornalisti interviene sulla vicenda della moto d'acqua : “Non basta ammettere ‘l’errore da padre’ per giustificare il giro sulla moto della Polizia compiuto dal figlio. Perché quella vicenda coinvolge anche il diritto di cronaca. E Salvini dovrebbe chiedere scusa soprattutto al giornalista minacciato mentre svolgeva il proprio lavoro.” Lo afferma in una nota il presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei giornalisti Carlo Verna sulla vicenda che ha ...

Il caso Zazzaroni-Mihajlovic sarà valutato dall’Ordine dei giornalisti dell’Emilia Romagna : Sul caso Zazzaroni-Mihajlovic, il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, Carlo Verna, precisa che la verifica deontologica compete esclusivamente ai Consigli di disciplina territoriali che sono organismi autonomi rispetto ai Consigli regionali. Del caso specifico se ne occuperà il Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dell’Emilia Romagna cui il direttore del Corriere dello Sport è […] L'articolo Il caso ...

giornalisti del Mediterraneo - a Francesco Piccinini e Sandro Ruotolo i premi “Caravella” 2019 : A Francesco Piccinini e Sandro Ruotolo, rispettivamente direttore e firma di Fanpage.it, saranno assegnati i premi "Caravella" nell'ambito del Festival Giornalisti del Mediterraneo. La cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 7 settembre a Otranto alla presenza di 70 reporter italiani e stranieri. premiati anche Lugi Pelazza (Le Iene), Manuela Moreno (Tg2), Domenico Iannacone (Rai Tre) e Miquel Serra (Ultima Hora).Continua a leggere

Top 5 tutta italiana per la classifica radio della settimana con Thegiornalisti e J-Ax in vetta : Top 5 tutta italiana per la classifica dei brani più trasmessi in radio. Ad aprirla sono i Thegiornalisti con Maradona Y Pelé, seguiti da J-Ax con il tormentone estivo Ostia Lido, l'inno alle spiagge del litorale laziale. Al terzo posto dei brani più trasmessi in radio c'è Calipso di Charlie Charles (feat. Sfera Ebbasta, Mahmood & Fabri Fibra) che lascia spazio a Nuova Era di Jovanotti al quarto posto e a Jambo di Takagi e Ketra con OMI e ...

Per la Presidente del Senato Casellati l’inchiesta sui fondi alla Lega è “pettegolezzo giornalistico” : "Il Senato non può essere il luogo del dibattito che riguarda pettegolezzi giornalistici": così la Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, frena le richieste di chiarimento dei parlamentari del Partito democratico sulla vicenda dei presunti finanziamenti russi alla campagna elettorale della Lega.

«Il Senato non può essere il luogo del dibattito che riguarda pettegolezzi giornalistici» : Lo ha detto la presidente del Senato rispondendo a un Senatore del PD sulla storia dei rapporti tra la Russia e la Lega

Cala il numero delle scorte ma non quelle per i giornalisti : Il Viminale taglia le scorte a politici ed esponenti di governo, mentre le aumenta ai giornalisti. Rimane identico, invece, il numero per magistrati e religiosi. L'ultimo report dell'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (Ucis) svela che in un anno - dal 1 giugno del 2018 al 1 giugno del 2019 - i politici nazionali e locali sotto scorta sono diminuiti passando da 82 a 58; e cosi' anche gli esponenti di governo che nel 2018 erano ...

Beppe Grillo ai giornalisti : “Siete i responsabili del degrado mentale e di pensiero di questo paese” : “Siete voi i responsabili veri del degrado mentale, di pensiero di questo paese“. Lo ha detto Beppe Grillo, a margine di un incontro della Novamont, rivolgendosi ai giornalisti che gli chiedevano della situazione dei rifiuti di Roma L'articolo Beppe Grillo ai giornalisti: “Siete i responsabili del degrado mentale e di pensiero di questo paese” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Un’inchiesta giornalistica francese chiama in causa le multinazionali delle sementi : I pomodori e le altre verdure vendute oggi nei supermercati hanno fino al 60% di sostanze nutritive in meno rispetto a 60 anni fa: a scoprirlo i giornalisti d’inchiesta della francese Cash Investigation che hanno ritrovato la tabella della composizione degli alimenti di sessanta anni fa e l’hanno usata per analizzare e comparare le quantità di vitamine e minerali della frutta e verdura che consumiamo oggi. Per cercare di vederci ...

La frase vergognosa di Feltri ai danni di Camilleri e la gente del sud. Due giornalisti non ci stanno - chiesta la sospensione : A tenere banco è la frase di Vittorio Feltri contro Camilleri, Montalbano utilizzando termini a stampo razzista. I giornalisti Borrometi e Ruotolo non ci stanno “Caro presidente, abbiamo deciso di autosospenderci dall’Ordine Nazionale dei giornalisti perché ci consideriamo incompatibilicon l’iscrizione all’albo professionale di Vittorio Feltri“. Comincia così la lettera scritta dai giornalisti Paolo Borrometi e SandroRuotolo al presidente del ...

Intercettazioni - ministero convoca il tavolo per la riforma. Sarà allargato a presidente dell’Ordine dei giornalisti : Sarà allargato anche al presidente dell‘Ordine dei giornalisti il tavolo di lavoro per la riforma delle Intercettazioni. A convocarlo per venerdì prossimo è stato il ministero della Giustizia, il dicastero dove il tavolo era già stato istituito. Per l’occasione, dunque, i lavori saranno allargati a Carlo Verna, presidente dei giornalisti, e a un rappresentante del Consiglio nazionale forense. All’ordine del giorno la ...

Di Maio e Virginia Saba - il ballo in un locale vip della Costa Smeralda sulle note dei Thegiornalisti : Pina Francone Il leader del Movimento 5 Stelle è stato pizzicato a Poltu Quatu in compagnia della fidanzata, ancheggiando sulle note dei Thegiornalisti Non avevamo ancora visto Luigi Di Maio in versione ballerino ed eccoci accontentati. Il leader del Movimento 5 Stelle, infatti, è stato pizzicato in un locale vip di Poltu Quatu (in provincia di Olbia-Tempio) in compagnia della fidanzata Virginia Saba, impegnato ad ancheggiare sulle ...

giornalisti : Cederna - Brunori Sas e De Magistris ospiti del 'Premio Cristiana Matano' (3) : (AdnKronos) - Lo spettacolo “Da questa parte del mare” di Gianmaria Testa con Giuseppe Cederna, regia Giorgio Gallione, andrà in scena il 6 luglioe. E' una produzione Produzioni Fuorivia / Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale. Un racconto dei grandi movimenti di popolo di questi anni, un viag

giornalisti : Cederna - Brunori Sas e De Magistris ospiti del 'Premio Cristiana Matano' (2) : (AdnKronos) - “Cristiana è stata una di noi, tra i nostri dirigenti, tra le nostre donne impegnate all’interno del sindacato, per noi ricordarla è un piacere oltre che un dovere. Ed è anche un modo per sottolineare l’impegno di tutti i precari che lavorano nel mondo del giornalismo, in un momento di