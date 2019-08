Stéphanie Frappart | il primo arbitro donna in una finale europea

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 5 agosto 2019)avrà tutti gli occhi addosso. E non potrà sbagliare. Quando il 14 agosto Liverpool e Chelsea scenderanno in campo al Besiktas Park di Istanbul per contendersi la Supercoppa d'Europa, le telecamere andranno a cercarla forse anche più di quanto inquadreranno i calciatori. La francesesarà l’della supersfida. Classe 1983, è la prescelta dalla Uefa per dirigere un match così importante. Lei, non un suo collega uomo. E fa tutta la differenza del mondo. United States of America v Netherlands : Final - 2019 FIFA Women's World Cup FranceLYON, FRANCE - JULY 07: FIFA Referee Stéphanieof France during the 2019 FIFA Women's World Cup France Final match between The United States of America and The Netherlands at Stade de Lyon on July 7, 2019 in Lyon, France. (Photo by Marcio Machado/Getty Images)Marcio MachadoBattesimo Per la prima volta, ...

TizianaFerrario : Stephanie Frappart. La prima donna ad arbitrare la finale #Liverpool #Chelsea.Federcalcio e Lega seguite questo ese… - Gazzetta_it : #Buongiorno con la #primapagina di oggi Da Icardi a Stéphanie Frappart, la prima donna a 'fischiare' una finale mas… - SkySport : ? #UltimOra #SupercoppaEuropea Dirige Stephanie #Frappart Primo arbitro donna in una finale #Uefa maschile #SkySport -