Sicurezza | da Senato fiducia con 160 sì

Sicurezza bis - sì del Senato : è legge - 160 voti favorevoli - Salvini se ne va : ?Sicurezza bis, sì del Senato con 160 voti alla fiducia, 57 voti contrari e 21 astenuti, e il decreto già approvato dalla Camera diventa legge. Il vicepremier...

Sicurezza bis - sì del Senato : è legge - 160 voti favorevoli - Salvini se ne va : ?Sicurezza bis, sì del Senato con 160 voti alla fiducia, 57 voti contrari e 21 astenuti, e il decreto già approvato dalla Camera diventa legge. Il vicepremier...

Il governo ottiene la fiducia al Senato : il decreto Sicurezza bis è legge : Via libera del Senato alla fiducia posta dal governo sul decreto sicurezza bis. I voti a favore sono 160, i voti contrari 57 e 21 gli astenuti. Con il voto favorevole alla fiducia viene approvato in via definitiva il decreto sicurezza bis, che diventa legge. I presenti erano 289, e la maggioranza richiesta era di 109. "Il decreto sicurezza, più poteri alle forze dell'ordine, più controlli ai confini, più uomini per arrestare mafiosi e ...

Dl Sicurezza bis - Senato : sì a fiducia : 20.35 Il decreto Sicurezza bis è legge. Il Senato ha approvato la conversione in legge del decreto su cui il governo ha posto la fiducia con 160 voti favorevoli, 57 i voti contrari e 21 gli astenuti. Cinque i dissidenti M5s che sono risultati assenti al voto. FdI, come annunciato, si è astenuta mentre FI non ha partecipato al voto pur rimanendo in Aula. I presenti sono stati 289, i votanti 238,la maggioranza richiesta era di 109

Decreto Sicurezza bis è legge : il governo tiene al Senato e passa la prova della fiducia : La crisi di governo sembra scongiurata. Il Decreto sicurezza Bis è stato approvato al Senato con voti 160 favorevoli, 57 contrari e 21 astenuti. Alla fine è rientrato il malumore del Movimento 5 Stelle: i 'dissidenti' hanno deciso di non presentarsi in Aula. Al contrario, i Senatori di Forza Italia hanno deciso di dichiarare il loro 'non voto' ma rimanendo in Aula.Continua a leggere

**Sicurezza : al via chiama al Senato per voto fiducia su decreto legge** : Roma, 5 ago. (AdnKronos) – Al via al Senato la chiama per il voto di fiducia sul decreto sicurezza bis. L'articolo **Sicurezza: al via chiama al Senato per voto fiducia su decreto legge** sembra essere il primo su SPORTFAIR.

**Sicurezza : al via chiama al Senato per voto fiducia su decreto legge** : Roma, 5 ago. (AdnKronos) – Al via al Senato la chiama per il voto di fiducia sul decreto sicurezza bis. L'articolo **Sicurezza: al via chiama al Senato per voto fiducia su decreto legge** sembra essere il primo su CalcioWeb.

**Sicurezza : al via dichiarazioni di voto al Senato su fiducia** : Roma, 5 ago. (AdnKronos) – Al via al Senato le dichiarazioni di voto sulla fiducia sul cosiddetto decreto legge sicurezza bis. L'articolo **Sicurezza: al via dichiarazioni di voto al Senato su fiducia** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Sicurezza bis - in serata si vota la fiducia Al Senato la conta del quorum|Foto|Tv : La maggioranza a Palazzo Madama è a «quota 165», cioè quattro voti al di sopra della cosiddetta «soglia di autosufficienza», di 161 voti. Che cosa faranno i dissidenti m5s e i Senatori vicini a Toti

"Non sprechiamo l’umanità". I senatori Pd protestano contro il dl Sicurezza bis le maglie choc : Il Partito Democratico entrerà in aula al Senato, durante la discussione sulla fiducia posta dal Governo gialloverde sul decreto Sicurezza Bis, indossando una maglietta bianche con l’immagine di un uomo gettato in un cestino della spazzatura e la scritta “Non sprechiamo l’ umanità”. Le t-shirt riprendono un’opera che il pittore Roberto Barni ha regalato alla Festa dell’Unità di ...

Sicurezza : ‘non sprechiamo l’umanità’ - la maglia shock del Pd in Aula Senato : Roma, 5 ago. (AdnKronos) – Una persona di colore con la testa in giù dentro una pattumiera. E’ l’immagine shock che ritrae un’opera dell’artista Roberto Barni donata alla festa dell’Unità di Pistoia, riprodotta nelle magliette che i Senatori del Pd indosseranno in Aula al momento del voto sul decreto legge Sicurezza bis. Sotto la scritta “non sprechiamo l’umanità”, perchè con questo ...

Sicurezza : dalle 19.30 chiama al Senato su voto fiducia : Roma, 5 ago. (AdnKronos) – Inizierà alle 19.30 la chiama al Senato per il voto di fiducia sul decreto legge Sicurezza bis. Lo ha deciso la Conferenza dei capigruppo. L’esito dovrebbe conoscersi intorno alle 21. Ora è in corso il dibattito, mentre all’incirca alle 18.30 dovrebbero iniziare le dichiarazioni di voto. L'articolo Sicurezza: dalle 19.30 chiama al Senato su voto fiducia sembra essere il primo su Meteo Web.

Sicurezza : governo pone fiducia al Senato su dl : Roma, 5 ago. (AdnKronos) – A nome del governo, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ha posto la questione di fiducia sul disegno di legge di conversione del decreto legge Sicurezza bis, nel testo approvato dalla Camera. Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha quindi sospeso la seduta e convocato la Conferenza dei capigruppo per stabilire l’iter del prosieguo dei lavori. L'articolo ...

Sicurezza bis - in Senato via all’esame del decreto : Aula deserta e proteste : Tante contestazioni da sigle e associazioni della società civile. Il padre missionario Alex Zanotelli: «E’ un atto criminale»