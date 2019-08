Incidenti | auto contro pulmino nella notte nel Pavese | 10 feriti non gravi

Tamponamento in autostrada : roulotte in mille pezzi e Incidenti a catena. Bimba di 5 anni in coma. : Clamoroso Tamponamento sull’autostrada A4. Ieri pomeriggio due auto, di cui una con una roulotte al traino, si sono scontrate creando un impatto esplosivo e dando vita ad un altro sinistro, che ha causato ben sette feriti e coinvolto tre mezzi. La fortuna, in uno scenario così apocalittico a guardare le foto delle vettura, è che alla fine, tra le lamiere sparse ovunque sull’asfalto, non ci sia stata nemmeno una vittima. Un particolare da non ...