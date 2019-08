Darksiders II Deathinitive Edition per Nintendo Switch arriverà nel mese di settembre

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 5 agosto 2019) La guerra tra Paradiso e Inferno sta già minacciando la Terra. Risvegliato dalla fine dei giorni, Morte, il secondo cavaliere dell'Apocalisse, sta intraprendendo una missione per salvare la Terra e riscattare il nome di suo fratello.IIil 26suIIè già disponibile per PC e console e sarà disponibile sual prezzo di € 29,99, sia in digitale che nei negozi al dettaglio.Diventa il più temuto dei leggendari Cavalieri dell'Apocalisse, in grado di distruggere interi mondi e combattere forze oltre il paradiso e l'inferno. Personalizza la tua esperienza con vari set di armature, armi e alberi delle abilità che consentono ai giocatori di creare il proprio Morte. Esplora un vasto mondo aperto, con dozzine di missioni secondarie e personalizza il tuo eroe con un sistema di livellamento ...

