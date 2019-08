D’Amato | esprimo solidarietà nei confronti dei medici aggrediti

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 5 agosto 2019) Roma – “Desidero rivolgere la mia solidarieta’ e vicinanza ai dueche sono stati, in due diversi episodi, al Policlinico Umberto I di Roma. L’ennesima vile e inaccettabile aggressione neidel personale sanitario. Per questo motivo ancora una volta ribadisco che la soluzione migliore sarebbe quella di riaprire al piu’ presto i posti di polizia all’interno delle strutture ospedaliere e soprattutto nei presidi sanitari dove l’afflusso e’ sempre altissimo. Solo in questo modo e’ possibile tutelare davvero tutti coloro che vi lavorano ogni giorno con professionalita’ e dedizione e anche quei cittadini e pazienti costretti a essere spettatori di episodi di questo tipo”. Lo scrive in una nota l’assessore della Regione Lazio alla Sanita’ e Integrazione socio-sanitaria, Alessio ...