Cyberpunk 2077 non presenterà mini-giochi in stile Gwent

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 5 agosto 2019) All'inizio di questo mese, i ragazzi di CD Projekt Red hanno annunciato una collaborazione con CMON (azienda specializzata inda tavolo) per- Afterlife: The Card Game, gioco di carte standalone dedicato al nuovo titolo della compagnia polacca.Dopo l'annuncio sono stati in molti a pensare cheavrebbe avuto una sorta di-gioco in(The Witcher 3), tuttavia CD Projekt Red ha subito smontato ogni teoria, dichiarando che tale caratteristica non sarà inclusa nel gioco."Scusate ma non stiamo lavorando su Netrunner (si riferisce ad un altro rumor) in alcun modo, sono anche io un del gioco ma abbiamo deciso di creare qualcosa di nuovo e di separato. Non c'è nessun piano per introdurre un gioco di carte in." - ha dichiarato su Reddit Rafal Jacki.Leggi altro...

