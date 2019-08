Chi compra una Tesla Model S o Model X avrà il pieno gratis a vita

Fonte : wired

(Di lunedì 5 agosto 2019) Elon Musk, ceo della, ha dichiarato su Twitter che i nuovi acquirenti della berlinaS e della suvX, avranno le ricaricheai Supercharger, l’infrastruttura proprietaria della casa americana, che recentemente è stata aggiornata per erogare fino a 250 kW (Supercharger V3). BREAKING: All newS andX orders now come with free unlimited Supercharging —(@) August 3, 2019 Questo significa che tutti coloro che acquisteranno uno dei dueli dellapotranno viaggiare, senza sborsare un centesimo per ricaricare la batteria della loro vettura. I Supercharger, posizionati in posti strategici come le uscite delle autostrade, sono in costante aumento, anche in Italia, quindi questo annuncio rende oltremodo interessante l’acquisto delle due elettriche, permettendo all’acquirente di ammortizzare l’esborso ...

Giorgiolaporta : Menomale che ci sono i sinistri a darci lezioni di dignità e senso delle Istituzioni. Non so se stavolta giudichera… - Europarl_IT : Chi compra un pacchetto viaggi online adesso gode di maggiore protezione. Il Parlamento ha imposto regole per migli… - itti_stef : @jommas82 Non andate in ferie. Chi te lo fa fare? Compra anche tu il libro di @Loden_Mcjohn -