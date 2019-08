C’è un nuovo monopolio del cibo kosher?

Fiumicino - nuovo incontro AS Roma-Comune. Sindaco : C’è interesse : Roma – L’ipotesi stadio della Roma a Fiumicino, da mera suggestione, inizia a diventare ipotesi concreta. E’ notizia di oggi infatti di un incontro tra il Sindaco del Comune del litorale, Esterino Montino, e il vicepresidente della Roma, con delega allo Stadio, Mauro Baldissoni. E non si tratta nemmeno del primo vertice ma del quarto in poche settimane. La societa’ giallorossa, infatti, sembra non voler piu’ perdere ...

Marica Pellegrinelli - va a gonfie vele col nuovo fidanzato ma C’è un grosso ostacolo : “Lei non vuole” : Si torna a parlare di Marica Pellegrinelli. Poco dopo la rottura con Eros Ramazzotti, dopo dieci anni d’amore e due figli insieme, è esploso il gossip di un presunto flirt della modella bergamasca con Charley Vezza, l’imprenditore proprietario dello storico e noto marchio piemontese di design “Gufram”. A rivelarlo era stato Alberto Dandolo per ‘Dagospia’, che raccontava anche come sarebbe stata Marica a dire basta ad Eros. Il rumor ...

Matteo Salvini coinvolto in un nuovo scandalo. E questa volta C’è di mezzo il figlio : Nuova bufera su Matteo Salvini, negli stessi giorni in cui il vicepremier è impegnato a presentare sui social dati, errati, su pena di morte e liberalizzazione delle armi negli Stati Uniti. Stavolta il problema per il leader della Lega arriva direttamente dal figlio, beccato su una moto d’acqua della Polizia a Milano Marittima, come se fosse un giocattolo qualsiasi o un passatempo comune per tutti i teenagers. Le immagini sono state pubblicate ...

C’è la MIUI 10.3.6.0 Global Stabile per POCOPHONE F1 : ecco le novità del nuovo aggiornamento : ecco tutte le novità dell'aggiornamento MIUI 10.3.6.0 Global Stabile per POCOPHONE F1, in roll out da qualche ora per i modelli Globali. L'articolo C’è la MIUI 10.3.6.0 Global Stabile per POCOPHONE F1: ecco le novità del nuovo aggiornamento proviene da TuttoAndroid.

Tour de France 2019 - stravolta l’ultima tappa alpina : la frana modifica la Albertville-Val Thorens - mini frazione da 59 km! Il nuovo percorso - C’è solo una salita : Il maltempo che oggi ha costretto gli organizzatori a neutralizzare la tappa del Tour de France sul Col de l’Iseran condizionerà anche la giornata di domani: la Albertville-Val Thorens di 130 km sarà sostituita da una mini frazione di appena 59 km, non cambiano le località di partenza e di arrivo ma è stato tagliato un lungo tratto nella parte centrale perché il Cormet de Roseland è impraticabile a causa della frana che ha interrotto il ...

C’è un nuovo accordo per la ricollocazione dei migranti - ma senza l’Italia : Otto paesi europei parteciperanno all'iniziativa di Francia e Germania, che Matteo Salvini ha però criticato duramente

Aggiornate Xiaomi Mi 9 - C’è un nuovo aggiornamento dal peso di 436 MB : Non è passato nemmeno un mese dal precedente, ma ecco già arrivare un nuovo aggiornamento per Xiaomi Mi 9 allo scopo di migliorare l'esperienza utente generale. L'articolo Aggiornate Xiaomi Mi 9, c’è un nuovo aggiornamento dal peso di 436 MB proviene da TuttoAndroid.

C’è solo Android nel futuro di smartphone Huawei e Honor : nuovo annuncio su Hongmeng OS : Cominciano ad essere più chiare le prospettive del tanto chiacchierato sistema operativo Hongmeng OS, soprattutto per coloro che vogliono conoscere il futuro a medio termine degli smartphone Huawei e Honor che verranno lanciati sul mercato. Dopo aver condiviso coi nostri lettori alcune anticipazioni in merito alle modalità con le quali la piattaforma dovrebbe esordire nei prossimi mesi (l'ultimo bollettino è di pochi giorni fa), oggi tocca ...

Amazon ora supporta un nuovo metodo di pagamento : finalmente C’è il conto corrente : Su Amazon ora è possibile pagare anche tramite il conto corrente via SEPA. Ecco come aggiungere il vostro conto e altre informazioni utili, e se notate un messaggio di errore, non temete. L'articolo Amazon ora supporta un nuovo metodo di pagamento: finalmente c’è il conto corrente proviene da TuttoAndroid.

Ciliverghe - C’è un nuovo arrivo : acquistato il difensore Marco Avesani : Il Ciliverghe Calcio è lieto di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive del difensore Marco Avesani. Il giovane classe ’00 giunge in gialloblù in prestito con diritto di riscatto dal Brescia dopo aver disputato l’ultima stagione da titolare in Eccellenza con la maglia della Bedizzolese. “Abbiamo seguito Marco nel corso di tutta la passata stagione, – dichiara il direttore sportivo Danilo Facchinetti – è un ...

Ex Ilva - otto indagati per la morte del gruista : C’è top manager di ArcelorMittal. Nuovo incidente nel reparto laminatoio : Sono otto le persone indagate nell’inchiesta sulla morte, mercoledì pomeriggio, dell’operaio Cosimo Massaro, 40 anni, deceduto per il crollo della gru al quarto sporgente del porto commerciale di Taranto in concessione allo stabilimento siderurgico ex Ilva, ora Arcelor Mittal, durante una tromba d’aria che ha colpito la città. Nell’inchiesta, coordinata dai pm Filomena Di Tursi e Raffaele Graziano, sono indagati Stefan ...

Caso Orlandi - le tombe vuote sono un nuovo mistero. Cosa C’è sotto? : Quando è stato annunciata la decisione di aprire due tombe all’interno del Cimitero Teutonico per verificare se vi fossero i resti di Emanuela Orlandi, forse più di uno avrà pensato: se il Vaticano ha deciso questo vuol dire che non troveranno niente. Ed effettivamente, niente è stato trovato. Non solo per quanto riguarda i resti della figlia di un commesso della Prefettura della Casa Pontificia scomparsa nel nulla all’età di 15 anni nel 1983. ...

C’è un nuovo WinDay e non è niente male : ecco il regalo di oggi : Il programma di fedeltà WinDay questo lunedì regala a 3 mesi gratis di INFINITY. La promozione è valida solo per i nuovi clienti Infinity, tuttavia i già clienti avranno 3 mesi a 2,99 euro al mese anzichè 7,99 euro. Al termine della promozione gratuita o scontata, il servizio si rinnova automaticamente al prezzo di 7,99 euro al mese e l'utente Infinity potrà disdire l’abbonamento in qualsiasi momento senza vincoli contrattuali. L'articolo ...

Nuovo lavoro discografico di Umberto Alongi - in radio con il nuovo singolo “Con quanto C’è da fare” : ALL MUSIC NEWS nuovo lavoro discografico di Umberto Alongi, in radio con il nuovo singolo “Con quanto c’è da fare” Dopo aver raggiunto il podio della classifica emergenti con “Pura Follia” e “Il futuro si è perso (Ed. Sony Music ATV)”, e la TOP 20 della classifica indipendenti Italiana, Umberto presenta un brano con arrangiamenti e sonorità POP, scritto da Alongi e prodotto da Gabriele Gigli (Mika, Eros Ramazzotti , Laura Pausini, Hooverphonic, ...