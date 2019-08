Bonus Sud | Inps accoglie oltre l' 80% delle richieste

Bonus Sud per chi assume giovani e percettori di reddito di cittadinanza : L’INPS ha dato il via libera alle domande per l’ottenimento degli sgravi fiscali del Bonus Sud per le nuove assunzioni. L’istituto ha pubblicato la circolare con le istruzioni che servono ai datori di lavoro per utilizzare l’ esonero per le assunzioni, anche con apprendistato professionalizzante e le trasformazioni del periodo 1 gennaio-31 dicembre 2019. Le indicazioni sono simili a quelle del Bonus per le assunzioni ...

Sud - via a Bonus assunzioni : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – L’inps rende operativo il bonus per le assunzioni al Sud. E’ stata pubblicata infatti la circolare operativa per le imprese che assumono con contratti a tempo indeterminato giovani tra i 18 e i 35 anni o disoccupati da più di sei mesi senza limiti di età. Lo rende noto un comunicato del ministero del Lavoro. L’incentivo è attivo a partire dal 1 gennaio 2019 e spetterà alle imprese che ...

Sud - via a Bonus assunzioni : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – L’inps rende operativo il bonus per le assunzioni al Sud. E’ stata pubblicata infatti la circolare operativa per le imprese che assumono con contratti a tempo indeterminato giovani tra i 18 e i 35 anni o disoccupati da più di sei mesi senza limiti di età. Lo rende noto un comunicato del ministero del Lavoro. L’incentivo è attivo a partire dal 1 gennaio 2019 e spetterà alle imprese che ...

Bonus assunzioni Sud 2019 - ecco la circolare Inps : le istruzioni : L’attesa è finita: dopo diverse modifiche e le novità inserite nel Decreto crescita, è arrivata anche la circolare Inps con le istruzioni operative sul Bonus assunzioni Sud 2019: chi può accedere al beneficio, i lavoratori a cui spetta, i contratti inclusi, iter di ammissione al beneficio, istruzioni contabili. Insomma tutto quello che c’è da sapere – per aziende e lavoratori – per poter accedere al Bonus occupazionale per i giovani delle ...

Dl Crescita : consulenti lavoro - circolare su faq Bonus sud : Roma, 17 lug. (Labitalia) - A soli 4 giorni dalla pubblicazione del decreto Anpal numero 311/2019, [...]

Bonus Sud per assunzioni dal 1° gennaio 2019 : novità - durata - contratti - importo : Il Bonus Sud esteso alle assunzioni effettuate già dal 1° gennaio al 30 aprile 2019. È questa l’ultima novità inserita nel testo della legge di conversione del Decreto Crescita, che dovrà terminare il suo iter entro il 29 giugno. Qualora il provvedimento dovesse essere approvato e convertito senza modifiche, questa sarà una importante novità per l’incentivo sviluppo Sud, che un precedente Decreto Anpal aveva voluto fosse destinato solo per le ...