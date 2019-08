Facebook down! Ma anche Instagram e WhatsApp non funzionano

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 4 agosto 2019) Non è una domenica tranquilla per tutti gli utenti di: negli Stati Uniti e in Gran Bretagna , ma a macchia di Leopradoin tutta Europa, al momento sono gli utenti fuori dai social network. Il down che ha colpito le due piattaforme social si sarebbe manifestato in Italia in una forma un po’ più lieve, ma pian piano sta peggiornado. Su Twitter gli hashtag #down e #down sono diventati immediatamente di tendenza. Sul sito DownDetector, che monitora il funzionamento dei maggiori servizi online, le prime segnalazioni sarebbero arrivate poco prima delle 16 e, sempre per quanto riguarda l’Italia, nel 73% dei casi consi sarebbero verificati problemi riguardo il login. Suinvece nel 64% dei casi si sarebbero riscontrate difficolta’ nell’accedere alla piattaforma, il 25% delle segnalazioni invece denunciano un total ...

