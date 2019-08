SCUOLA La vera educazione civica di cui avrebbe bisogno il governo

Tfa sostegno SCUOLA : normativa severa - nessuna assenza per tirocinio e laboratorio : Si è parlato qualche settimana fa del Tfa sostegno , il tirocinio formativo attivo che porterà migliaia di docenti a conseguire la specializzazione sul sostegno . In particolare alcune università ancora non sono riuscite a riempire i posti disponibili, nonostante la selezione, per il percorso di specializzazione e hanno avuto bisogno di attingere dalle graduatorie di idoneità di altri atenei. Questo tirocinio , inoltre, che si protrarrà fino a ...

Rimandato a SCUOLA si lancia dal quarto piano - in fin di vita 14enne. Il ragazzo è ricoverato al Cardarelli in codice rosso : Un ragazzino di 14 anni si è lanciato dal quarto piano dello stabile in cui abita a Napoli, in via Nolana, nei pressi della stazione Centrale. Il 14enne è in prognosi riservata, in imminente pericolo di vita. Secondo la ricostruzione compiuta dagli agenti del Commissariato Vicaria che stanno indagando, l'episodio si è verificato in tarda mattinata. Il padre dell'adolescente lo stava aspettando giù nell'androne del palazzo per accompagnarlo a ...