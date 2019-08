Renault - In trattative per tagliare la partecipazione in Nissan

Fonte : quattroruote

(Di sabato 3 agosto 2019) Spuntano nuove indiscrezioni sul futuro dell'Alleanzae, indirettamente, anche del gruppo FCA. Stando a quanto riportato durante la notte dal Wall Street Journal sulla base non solo di fonti ma anche di scambi di mail, i vertici della società giapponese e di quella francese starebbero cercando di concludere un accordo per rivedere al più presto la forma del loro sodalizio tramite una revisione dell'attuale struttura di partecipazioni incrociate.Le tensioni sulle quote azionarie. In particolare, secondo le e-mail raccolte dal quotidiano finanziario statunitense, lacontinua a pretendere che lariduca l'attualedetenuta nel capitale dell'azienda giapponese al 5/10%. L'obiettivo è risolvere una volta per tutte le tensioni che, da tempo e ancor di più dopo l'arresto di Carlos Ghosn, stanno minando i rapporti tra francesi e giapponesi. Attualmente ...

