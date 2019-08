Luigi Di Maio sull' alleanza con Salvini | Sono stanco di litigare | voglio andare

Luigi Di Maio parla - la Borsa crolla : "Subito via le concessioni ad Autostrade - la perizia-choc" : Torna alla carica, Luigi Di Maio. Il vicepremier chiede ancora la revoca di tutte le concessioni ad Autostrade per l'Italia dopo che è stata resa nota la perizia sul crollo del ponte Morandi. Secondo la perizia ci sono state molte e gravi carenze nella manutenzione: "Ci sono tante cose all'interno d

Sondaggio Winpoll - il drammatico crollo di M5s e Luigi Di Maio : cifre impensabili : Il 72% degli italiani vuole tornare alle urne. È questo il dato più significativo che emerge dall'ultimo Sondaggio di Winpoll per le pagine del Sole 24 Ore. Oltre sette italiani su dieci si dichiarano a favore delle elezioni anticipate, una delle tante ipotesi che il governo gialloverde scandaglia d

George Soros comanda Luigi Di Maio? Massimiliano Fedriga e quei due indizi inquietanti : I leghisti sono più accesi che mai contro il grillino Luigi Di Maio. Non bastano le polemiche sollevate da Matteo Salvini, circa l'operato del teorico alleato di governo, ora picchia duro anche Massimiliano Fedriga. "Stupisce che le contestazioni mosse dal ministero siano identiche a quelle sollevat

Matteo Salvini evoca le urne sulla manovra - Luigi Di Maio risponde : la rissa finale? : "È chiaro che se arriva una manovra inadeguata... noi abbiamo in testa un'idea chiara: questa è una manovra importante in cui tutti dovranno avere coraggio. Se no il coraggio lo chiediamo agli italiani". Matteo Salvini parla apertamente di elezioni, per una delle prime volte: "La prossima manovra ec

Luigi Di Maio con Repubblica contro Matteo Salvini : "Quelle sparate non servono" : "Noi siamo qui per fare. Il governo deve fare. Le forze politiche che sostengono questo governo devono impegnarsi a fare le cose. Solo che a tratti si fa confusione tra maggioranza e opposizione". Luigi Di Maio non lo cita mai, ma il messaggio è chiaramente rivolto a Matteo Salvini, che poco prima a

Luigi Di Maio e Virginia Saba in vacanza relax in Sardegna : La coppia formata da Luigi Di Maio e Virginia Saba sono stati paparazzati dal settimanale “Diva e Donna” in Sardegna in una sorta di “luna di miele”. Il settimanale pubblica gli scatti del vicepremier mentre abbraccia la Saba in bikini. La stringe a sé, la accarezza e la guarda con gli occhi di chi è perdutamente innamorato. Lei sui social lamentava il poco tempo a disposizione da trascorrere con Di Maio: “Cerco una spiaggia bella per buttarmi ...

Luigi Di Maio - vacanza d’amore con Virginia Saba : baci e carezze in Sardegna : Luigi Di Maio, vacanze d’amore con Virginia Saba. In questi giorni, il vicepremier Di Maio si trova in Sardegna per trascorrere qualche giorno di relax con la compagna giornalista. Il settimanale Chi ha pubblicato alcuni scatti della coppia ripresa in un momento di romanticismo. Nelle immagini, Di Maio, in acqua con Virginia Saba, prima l’abbraccia e poi si scambiano un tenero bacio. Il vicepremier non è nuovo a queste effusioni in ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - scontro totale sulla riforma della Giustizia. Riunione sospesa : E' stata subito sospesa la Riunione del Consiglio dei ministri sulla riforma della Giustizia per la necessità di sciogliere alcuni nodi del provvedimento. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte prima dell'incontro ha parlato con i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi di Maio proprio sulla rifo

Tav - Luigi Di Maio : “Nessuna crisi e fiducia in Conte - governo non poteva fare altro” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, torna sulla questione Tav e assicura la sua massima fiducia nel presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Secondo il capo politico del M5s, il presidente del Consiglio e il governo sono stati costretti a dire sì all'alta velocità Torino-Lione. Infine Di Maio sostiene che non c'è nessuna crisi nel governo, ma solo all'interno della Lega.Continua a leggere

Dopo Salvini anche Luigi Di Maio va in vacanza (tra carezze e abbracci) con la sua Virginia - : Novella Toloni Il vicepremier si è concesso qualche giorno di relax in Sardegna insieme alla sua fidanzata. Il settimanale "Diva e Donna" ha pubblicato in esclusiva gli scatti delle effusioni d'amore tra i due Procede a gonfie vele la storia d'amore tra il vicepremier Luigi Di Maio e la giornalista Virginia Saba. Solo pochi giorni fa la coppia si è mostrata felice e serena sui social prima di recarsi a un incontro formale con gli ...