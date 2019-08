' Ndrangheta | colpo al clan padrone di Locri | 10 persone fermate

Colpo alla 'Ndrangheta : arrestato Domenico Crea : Luca Sablone Era stato condannato in via definitiva a 21 anni di reclusione: trovato in una villetta a Santa Domenica con la moglie e le due figlie minori Alle prime luci dell'alba è stato arrestato Domenico Crea, capo della n'drina di Rizziconi e latitante dal 2015; era inserito nell'elenco del Ministero dell'Interno dei latitani più pericolosi. La sinergia tra il personale della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Reggio ...

Colpo a ‘Ndrangheta a Roma : confiscati 120 milioni di euro : Roma – E’ in corso dalle prime ore della mattina un maxi sequestro da parte degli uomini della Divisione anticrimine della Questura di Roma, per un valore complessivo di oltre 120 milioni di euro, nei confronti di esponenti di spicco della criminalita’ organizzata calabrese radicata a Roma e provincia gia’ dagli Anni 80. Tra i nomi degli ‘ndranghetisti colpiti dal provvedimento emergono Scriva, Morabito, Mollica, ...

Colpo alla 'Ndrangheta in Emilia : arrestato Giuseppe Caruso presidente del consiglio comunale di Piacenza : Sedici le misure cautelari emesse per presunti appartenenti alla famiglia Grande Aracri di Cutro: tra i destinatari anche il boss Francesco Grande Aracri, già condannato per associazione mafiosa, e i figli Salvatore e Paolo. Salvini: "Avanti tutta contro i clan"

Colpo alla 'Ndrangheta in Emilia - coinvolto anche amministratore locale : Colpo alla 'ndrangheta in Emilia Romagna, dove la polizia sta eseguendo una serie di misure cautelari nei confronti di un clan famiglia mafiosa Aracri