Meteo | oggi rischio temporali intensi al nord-est | grandine e trombe d'aria Caldo

Meteo - incubo maltempo : in arrivo pioggia e grandine. Scatta l'allerta arancione : maltempo: in arrivo pioggia e grandine. Da mezzanotte Scatta l'allerta arancione per il Meteo. Una perturbazione di origine atlantica raggiungerà nelle prossime ore il nostro paese...

Previsioni Meteo 2 agosto. Caldo africano al Centro-Sud - giornata di pioggia a Nord : Oggi venerdì 2 agosto giornata caldissima soprattutto in Puglia, Sicilia e Sardegna dove si potranno sfiorare i 40 gradi. Non mancheranno i temporali a Nord; fenomeni localmente di forte intensità, associati a grandine e raffiche di vento. Domani 3 agosto il tempo migliorerà.Continua a leggere

Meteo - incubo maltempo : in arrivo pioggia e grandine. Da mezzanotte scatta l'allerta arancione : Italia divisa in due. Le previsioni del tempo per venerdì 2 agosto annunciano rovesci anche intensi sulle regioni settentrionali (allerta Meteo), mentre sul Meridione si prospetta una giornata caldissima. In arrivo pioggia e grandine. Da mezzanotte scatta l'allerta arancione per il Meteo. Una perturbazione di origine atlantica raggiungerà nelle prossime ore il nostro paese portando piogge e temporali sulle regioni settentrionali e su quelle ...

Meteo : nuovo passaggio dell'anticiclone africano - obiettivo sud Italia. Temporali oggi sulle Alpi : L'anticiclone sub-tropicale è pronto ad invadere nuovamente il Mediterraneo e la nostra penisola, seppur in maniera abbastanza fugace, per fortuna! L'ondata di caldo in avvicinamento sarà intensa...

Allerta Meteo Toscana : ancora pioggia e temporali fino alle 18 di domani : Sulla base delle previsioni Meteo, la Soup della Regione Toscana ha prorogato l’allerta Meteo codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico fino alle ore 18 di domani, martedì 30 luglio. Oggi e domani la pressione è in graduale aumento, con tendenza al ritorno verso condizioni stabili e soleggiate. Saranno possibili, nella giornata di oggi, isolati temporali pomeridiani nelle zone interne e sui rilievi. Le zone interessate sono le ...

F1 - GP Germania 2019 : le previsioni Meteo per la gara. La pioggia potrebbe arrivare prima del semaforo verde : Potremmo vivere una gara bagnata al GP di Germania di F1, che scatterà oggi alle ore 15.10. L’undicesima prova del Mondiale 2019 si preannuncia spettacolare e la pioggia potrebbe far salire ulteriormente le emozioni sul circuito di Hockenheim. Ieri nelle qualifiche Lewis Hamilton ha timbrato l’ennesima pole position, davanti a Max Verstappen e Valtteri Bottas, mentre è stata una giornata da dimenticare per la Ferrari, con Charles Leclerc che ...

Meteo : oggi rischio violenti temporali al nord. Caldo intenso al sud : L'anticiclone africano sta rapidamente perdendo presa sul Mediterraneo a favore di correnti più fresche e instabili provenienti dall'Atlantico che già hanno portato un cambiamento sensibile del...

F1 - GP Germania 2019 : le previsioni Meteo per le qualifiche. La pioggia può rovinare i piani della Ferrari : Ferrari o Mercedes? Mercedes o Ferrari? Chi avrà la meglio nelle qualifiche del Gran Premio di Germania 2019 di Formula Uno che si correranno oggi alle ore 15.00? Al momento non è facile fare previsioni su chi sarà in grado di centrare la pole position, dato che oltre alle questioni di pista sarà decisivo anche capire come si svilupperà il meteo di Hockenheim. Dopo le temperature torride di ieri, infatti, nella località tedesca sono in arrivo ...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi : allerta Meteo - arriva la pioggia - 27 luglio - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi: allerta meteo, arriva la pioggia; Fermati due sospetti per il caso del carabiniere ucciso, 27 luglio 2019,

Previsioni Meteo Torino : pioggia e calo delle temperature - acquazzoni e temporali sulla regione : A Torino domani, sabato 27 luglio, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di +28°C, la minima di +21°C, lo zero termico si attesterà a 4400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Allerte ...

Meteo Agosto - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : tornano pioggia e fresco al Nord - temperature sopra la media al Sud : In questa seconda metà di luglio, l’Europa è stata alla presa con una violenta ondata di caldo africano che ha interessato anche l’Italia, in particolare il Nord. Tante le città da “bollino rosso” per il caldo nell’ultima settimana e tanti i disagi provocati alla popolazione con temperature intorno ai +40°C. Ora il caldo africano sta iniziando a dissiparsi e molti si augurano una tregua da queste condizioni soffocanti. Ecco cosa ci riserverà il ...

Allerta Meteo Trentino : arrivano pioggia e grandine : Nel corso della giornata di oggi – informa una nota della Provincia di Trento – è previsto un graduale cedimento dell’alta pressione presente sul Trentino, con conseguente aumento dell’instabilità atmosferica, che si protrarrà anche nei prossimi giorni. Il sistema di Allerta Provinciale della Protezione Civile ha emesso perciò un messaggio mirato, per avvisare che nel pomeriggio e in serata sono attesi rovesci e temporali ...

Meteo : caldo record. Pioggia in arrivo : 21.54 Tredici città da bollino rosso per il caldo. Domani saranno 14: si aggiunge Milano. Sabato l'allerta caldo coinvolgerà Ancona, Pescara e Venezia. caldo afoso anche in Europa con livelli super. In particolare a Parigi con 42,4 gradi, 41,5 gradi a Lingen nella Germania Nord-est, 40,6 a Kleine-Brogel in Belgio e 40,4 nell'Olanda del Sud. Ma è in arrivo una perturbazione che ridurrà gli effetti dell'anticiclone africano. Temperature in calo ...

Meteo - ondata di caldo africano : crollano diversi record storici in Europa - 5 morti in Francia. Oggi il picco [DATI e MAPPE] : I record di temperatura hanno iniziato a cadere in Francia già da martedì 23 luglio e ancora altri potrebbero cadere nei prossimi giorni mentre l’Europa centro-occidentale subisce la seconda ondata di caldo africano dell’estate. Bordeaux, nella Francia sudoccidentale, ha riportato la sua temperatura più alta di sempre martedì 23 con il mercurio salito a +41,2°C. Diverse altre località della Francia sudoccidentale hanno registrato record di ...