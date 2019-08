Da Danilo Petrucci a Chaz Davies | i piloti salutano Luca Semprini | i messaggi commoventi

Luca Semprini - morto addetto stampa Ducati/ L'addio di Danilo Petrucci "Mi mancherai" : Luca Semprini, morto addetto stampa della Ducati: aveva 35 anni. L'addio di Danilo Petrucci su Instagram: "Mi mancherai". Andrea Dovizioso in silenzio.

MotoGp - Danilo Petrucci svela : “abbiamo lavorato per migliorare la Ducati - a Brno ci aspettano molte novità” : Il ternano ha parlato al sito ufficiale della Ducati in vista del prossimo appuntamento di Brno Torna il Mondiale di MotoGp, all’orizzonte si profila il Gran Premio di Brno, che rappresenta il decimo appuntamento in calendario. Grandi aspettative in casa Ducati, con Danilo Petrucci determinato a ripartire con il piede giusto e difendere la terza posizione in classifica (121 punti), conquistata grazie anche ai tre podi ottenuti nelle ...

MotoGp - Danilo Petrucci non si nasconde : “Marquez ha fatto un passo più grande di noi” : Il pilota ternano ha parlato del confronto della Ducati con Marquez, soffermandosi anche sui suoi obiettivi stagionali Rinnovo già in tasca, un successo già ottenuto al Mugello e adesso l’obiettivo terzo posto da raggiungere. Danilo Petrucci ci ha preso gusto e, considerando la sua posizione nella classifica mondiale, non ha nessuna intenzione di mollare la top-three. AFP/LaPresse Rins si è allontanato dopo la gara del Sachsenring, ...

MotoGp – Esame per la patente superato per Danilo Petrucci : l’aggiornamento sui social [FOTO] : Danio Petrucci ce l’ha fatta: superato con successo l’Esame per la patente La pausa estiva inizia col piede giusto per Danilo Petrucci: nella conferenza stampa di giovedì al Sachsenring, fresco del rinnovo con la Ducati, il pilota ternano aveva svelato che oggi avrebbe dovuto sostenere l’Esame per la patente. E’ stato Petrux stesso ad aggiornare tutti i suoi fan sull’esito dell’Esame: Petrucci è ...

VIDEO Danilo Petrucci : “Forse la Ducati è entrata in una fase di stallo” : Danilo Petrucci ha sofferto durante il GP di Germania 2019, è riuscito a concludere in quarta posizione ma non può assolutamente ritenersi soddisfatto del risultato ottenuto al Sachsenring: “Ho portato a casa il massimo, questo weekend era difficile. Immaginavamo che i primi tre non fossero alla nostra portata, la gara è stata difficile su una pista senza grandi frenate e accelerazioni. Quando c’è poco grip e degrado delle gomme ...

VIDEO Danilo Petrucci - il sorpasso su Andrea Dovizioso nell’ultimo giro del GP di Germania 2019 : Potremmo definirla la “guerra dei poveri” ma oggi in Ducati il quarto del GP di Germania, nono round del Mondiale 2019 di MotoGP, era il massimo che si poteva. Sono stati i due alfieri di Borgo Panigale a disputarsi il piazzamento ed all’ultimo giro l’umbro Danilo Petrucci l’ha spuntata sul forlivese Andrea Dovizioso. Un quinto posto amaro su tutti i fronti per il “Dovi”, vista soprattutto la vittoria ...

VIDEO MotoGP GP Germania 2019 : nonostante la caduta Danilo Petrucci sarà al via della gara domani : La rovinosa caduta nel corso della Q2 delle qualifiche del Gran Premio di Germania non ci priverà di Danilo Petrucci in vista della gara di domani al Sachsenring. Il pilota ternano, infatti, si è fatto male ad una mano, ma come ha spiegato il dottore Lancellotti della clinica mobile, questo infortunio non gli precluderà la possibilità di prendere il via della corsa, nonostante la 12esima casella della griglia. Andiamo a sentire le parole del ...

VIDEO Danilo Petrucci manda Mir a quel paese - ostacolato in traiettoria : le proteste del ducatista : Qualifiche turbolente per Danilo Petrucci che oggi ha faticato moltissimo al Sachsenring. Oltre alla caduta che ha posto fine con anticipo alle sue speranze di ottenere un piazzamento di rilievo ma nel tentativo precedente si è trovato Johan Mir in traiettoria e lo ha candidamente mandato a quel paese. Di seguito il VIDEO con le proteste di Petrucci rivolte a Mir in occasione delle qualifiche del GP Germania 2019, tappa del Mondiale ...

VIDEO Danilo Petrucci - brutta caduta nelle qualifiche del GP di Germania : problema al dito di una mano : Danilo Petrucci è caduto durante le qualifiche del GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro della Ducati è volato nella ghiaia a metà del turno e si è fatto male ai polsi, i primi accertamenti hanno riportato un infortunio al primo dito della mano destra ma non si tratta di nulla di grave e domani il ternano potrà tornare in pista per gareggiare. Di seguito il VIDEO della caduta di Danilo Petrucci nelle qualifiche del ...

MotoGp - tremenda caduta per Danilo Petrucci in qualifica al Sachsenring : svelate le condizioni del ternano : Il pilota della Ducati ha chiuso al dodicesimo posto le qualifiche del Gp di Germania a causa di una tremenda caduta Una brutta botta che, fortunatamente, non ha lasciato conseguenze sul corpo di Danilo Petrucci, fatta eccezione per un trauma distrattivo al dito. Niente fratture per il ternano, protagonista di una tremenda caduta avvenuta nel corso del Q2 delle qualifiche del Gp di Germania. Sulle condizioni del pilota della Ducati si è ...

MotoGP - GP Germania 2019 : Danilo Petrucci cade in qualifica - trauma a un dito della mano. Domani sarà in gara : Danilo Petrucci è caduto nel corso delle qualifiche del GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro della Ducati è finito nella ghiaia e ha impiegato qualche istante prima di rialzarsi, il ternano è rientrato ai box e si è sottoposto a degli accertamenti medici che fortunatamente non hanno evidenziato alcun infortunio di rilievo come ha spiegato il dottor Enrico Lancellotti ai microfoni di Sky Sport: “Danilo ha subito ...

Danilo Petrucci MotoGP - GP Germania 2019 : “Sono preoccupato per il finale di gara - fatichiamo con le gomme” : Danilo Petrucci non può ritenersi soddisfatto della giornata di prove libere che ha aperto il GP di Germania 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro della Ducati ha chiuso nelle retrovie faticando proprio come il compagno di squadra Andrea Dovizioso, la Rossa di Borgo Panigale non riesce a rendere al massimo su un tracciato sinistrorso caratterizzato da curve a bassa percorrenza e il ternano, fresco di rinnovo con la scuderia italiana, ha ...

MotoGp – Un rinnovo poco sostanzioso per Petrucci? Danilo spiega : “magari non sono tanti soldi - ma…” : Danilo Petrucci si ‘accontenta’ per amore della sua Desmosedici e della MotoGp: le parole del ternano dopo il rinnovo con la Ducati Giornata speciale ieri al Sachsenring per Danilo Petrucci: il ternano ha rinnovato il suo contratto con la Ducati dopo tanti rumors e indiscrezioni riguardanti il suo futuro. Il ducatista è stato confermato per un anno, con un contratto di circa 700 mila euro con scadenza a fine 2020. Uno stipendio ...

Danilo Petrucci MotoGP - GP Germania 2019 : “Il rinnovo con Ducati era un obiettivo - ho una grande opportunità” : Danilo Petrucci è l’uomo del giorno per quanto riguarda la MotoGP, il centauro ternano ha rinnovato il contratto con Ducati e dunque proseguirà la propria avventura con la scuderia di Borgo Panigale anche per il prossimo anno. L’alfiere della Rossa ha vinto al Mugello ma settimana scorsa ha faticato ad Assen dove si è dovuto accontentare del sesto posto, un risultato da riscattare già al Sachsenring dove nel weekend andrà in scena il ...