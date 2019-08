WWF | “Necessaria una trasformazione radicale del suolo per combattere la crisi climatica”

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 1 agosto 2019) Alla vigilia della cinquantesima sessione del Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici (IPCC), in cui il Report Speciale sui Cambiamenti Climatici ed ildovrebbe essere approvato, il WWF invita con urgenza i governi a riconoscere che “senza unadei nostri sistemi alimentari e di utilizzo delnon saremo in grado di prevenire laclimatica. Attualmente, l’agricoltura, la silvicoltura e altri usi delcontribuiscono a circa un quarto delle emissioni globali di gas a effetto serra. L’IPCC pubblicherà ufficialmente il suo Report speciale sulle relazioni tra il cambiamento climatico e la terra l’8 agosto. Ciò dovrebbe fornire una valutazione solida e integrata di come l’azione nel settore delpossa contribuire a ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Oggi abbiamo molti dati sulla situazione dei suoli nel ...