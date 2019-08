Street Fighter V Arcade Edition | Honda | Lucia e Poison in nuovi trailer e immagini

Street Fighter 5 sarà disponibile gratuitamente per un periodo di tempo limitato su PS4 e PC : Se ancora non avete provato il picchiaduro di Capcom, Street Fighter 5, abbiamo delle ottime notizie per voi!L'ultimo capitolo della leggendaria serie ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan, che hanno ritenuto buono il titolo dal punto di vista tecnico, non altrettanto buono per quanto riguarda il set di feature. Tuttavia, chi ancora non ha messo mano al picchiaduro avrà la sua occasione di testare il gioco per alcuni giorni.Come ...

Street Fighter 6 non verrà annunciato all'Evo 2019? : Street Fighter 6 non sarà presente nel corso dellìEvo 2019, dichiara Yoshinori Ono di Capcom.Nonostante le voci circolanti in rete dicano il contrario, il gioco non sarà presente all'evento che si terrà il mese prossimo. A fare queste dichiarazioni è proprio una figura chiave di Capcom e della serie come Yoshinori Ono, che ha sottolineato di essere ancora al lavoro, assieme al suo team, su Street Fighter 5: Arcade Edition.Se Street Fighter 6 ...

Balrog di Street Fighter 2 è ispirato a Mike Tyson - ma l'ex campione lo scopre solamente ora : Nel 1991, usciva Street Fighter II. Ora, nel 2019, Mike Tyson ha appena sentito parlare di Balrog, un personaggio che in origine aveva un nome piuttosto simile a quello del celebre ex campione.Come sottolinea EventHubs, ESPN ha chiesto all'ex campione dei pesi massimi se conosceva la storia del personaggio. Tyson ha risposto, "no, non ne ho idea." Arda Ocal di ESPN ha spiegato come il personaggio di Balrog fosse originariamente chiamato "M. ...

Keanu Reeves anche in Street Fighter 5 grazie a una mod : A quanto pare, dopo la rivelazione di Keanu Reeves come uno dei personaggi principali dell'attesissimo Cyberpunk 2077, tra i videogiocatori è nato un grande entusiasmo per il celebre attore.E questo entusiasmo viene tradotto, naturalmente, con l'inclusione di Keanu all'interno dei giochi. Come accaduto con il picchaduro di Capcom, Street Fighter 5.Ebbene sì, grazie a una mod ora giocatori possono giocare con l'attore nelle vesti del sicario ...

La polizia giapponese sta utilizzando Street Fighter per reclutare nuovi agenti : La polizia giapponese sta usando Street Fighter per reclutare poliziotti, segnala Eurogamer.net.I personaggi del famoso gioco di combattimento di Capcom saranno usati per la prima volta come mascotte nella pubblicità di reclutamento della polizia di Osaka per gli investigatori della criminalità informatica.Si scopre che Capcom ha lavorato con la polizia di Osaka e altre forze di polizia nelle vicinanze su varie campagne di sensibilizzazione ...

Motori – Nuova Ducati Streetfighter V4 - dalle corse alla strada il passo sarà brevissimo [GALLERY] : Ducati ufficializza l’arrivo nel 2020 dello Streetfighter V4, il tracciato della pikes peak international hill climb 2019 sarà il banco di prova della Nuova maxi naked di Borgo Panigale Ducati si sta preparando per la Broadmoor Pikes Peak International Hill Climb; in questa edizione, che prenderà il via il prossimo 30 giugno, Carlin Dunne affronterà la cronoscalata più famosa del mondo in sella al prototipo dello Streetfighter ...

Motori – Nuova Ducati Streetfighter V4 - dalle corse alla strada il passo sarà brevissimo : Ducati ufficializza l’arrivo nel 2020 dello Streetfighter V4, il tracciato della pikes peak international hill climb 2019 sarà il banco di prova della Nuova maxi naked di Borgo Panigale Ducati si sta preparando per la Broadmoor Pikes Peak International Hill Climb; in questa edizione, che prenderà il via il prossimo 30 giugno, Carlin Dunne affronterà la cronoscalata più famosa del mondo in sella al prototipo dello Streetfighter ...