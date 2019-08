Sole 24 Ore | risultato netto positivo per 1 | 7 milioni

Un posto al Sole spoiler dal 5 - 9 agosto : Cerruti è ossessionato dall'amore per Michele : Prosegue su Rai 3 l'appuntamento con la seguitissima soap Un posto al sole, leader indiscussa degli ascolti della rete. La prossima settimana, dal 5 agosto, sono in programma dei nuovi attesissimi episodi della soap, i quali si preannunciano densi di colpi di scena per tutti i protagonisti. Nel dettaglio, vedremo che Cerruti continuerà ad essere ossessionato dal sentimento che ha capito di provare nei confronti di Michele. Un posto al sole, le ...

Oscar Giannino - i retroscena del suo addio a Radio24 : “Ha criticato apertamente e anche smentito gli articoli del Sole 24 Ore” : La versione di Oscar, 24 Mattino-Morgana e Merlino, I conti della belva: da settembre Oscar Giannino non sarà più in onda su Radio 24. Da tre programmi a zero, con sorpresa e piccola rivolta social degli ascoltatori. “Sorella, l’azienda ha pieno potere di decidere. Ma una cosa so: tu, l’intera redazione, tecnici e assistenti senza di cui non si farebbero programmi, siete stati mia famiglia aggiuntiva per 10 anni. Mi mancherete tutti per ...

Bimbo di 2 anni trovato morto in un van nel parcheggio dell’asilo : “Lasciato ore sotto al Sole” : Un Bimbo di 2 anni è stato trovato morto nel retro di un furgone parcheggiato di fronte ad un asilo nido ad Oakland Park, in Florida: il piccolo sarebbe stato ucciso da un colpo di calore, dopo essere rimasto per ore sotto al sole cocente, ma indagini sono in corso per ricostruire la dinamica di quanto successo. È il 24esimo decesso del genere negli Stati Uniti nel 2019.

Un posto al Sole in pausa dal 12 al 25 agosto : al suo ritorno arriva un attore famoso : Come accade per la gran parte delle soap e telenovelas in onda sulle reti Mediaset, anche Un posto al sole subirà un periodo di interruzione durante il mese di agosto. Si tratterà di due sole settimane, in seguito alle quali gli abitanti di Palazzo Palladini torneranno in onda su Rai 3 con le loro storie e delle gradite novità. Con l'avvio della nuova stagione, infatti, si rivedrà un volto molto gradito al pubblico di Upas e che era stato ...

Sul Sole 24 Ore il mondo dei procuratori. Barnett batte tutti. Raiola quarto : I procuratori più celebri sono Mino Raiola e Jorge Mendes, ma non sono quelli che hanno il parco giocatori di maggior valore. Su questo piano la medaglia d’oro va all’inglese Jonathan Barnett, scrive Il Sole 24 Ore. Stando ai dati Transfermarkt, grazie alla procura di giocatori come Saùl Niguez, Gareth Bale, Jordan Pickford o Wojciech Szczesny, Barnett detiene un pacchetto calciatori che sul mercato vale 1,11 miliardi di euro. Solo fino a tre ...

Un posto al Sole anticipazioni : nuova stagione - nuovo attore? Chi è? : Prepariamoci anche stavolta a vivere le nostre due settimane di “astinenza” da Un posto al sole: la soap partenopea si prenderà una piccola pausa dai teleschermi nel periodo più vacanziero dell’anno. Nello specifico, lo stop andrà da lunedì 12 a venerdì 23 agosto e dunque già da lunedì 26 le vicende ambientate a Palazzo Palladini ritorneranno regolarmente in onda. Per molto tempo le pause di programmazione di Upas sono state ...

Scoperta una foresta di raro corallo nero alle iSole Tremiti : di Stefania Marignetti – Scoperta alle isole Tremiti una vera e propria ‘foresta’ del rarissimo e protetto corallo nero, e nessuno ne sospettava l’esistenza. Il primo avvistamento, merito di un diving che stava facendo immersioni nell’Area Marina Protetta, risale a circa 10 anni fa, ma di dicerie, leggende e strani avvistamenti è pieno il mare, e così – nel silenzio – da allora è stato avviato uno studio approfondito che ha portato ...

Padova - malore mentre è in cantiere sotto al Sole : operaio collassa e muore : È morto a 67 anni Ferruccio Cillo, operaio di una cooperativa che lavora per il comune di Pozzovivo, in provincia di Padova, mentre era impegnato in un cantiere stradale sotto al sole cocente. Ha avuto un malore, è crollato al suolo e non si è più ripreso. Non si esclude che il caldo delle ultime ore possa aver giocato un ruolo centrale nel decesso dell'uomo.Continua a leggere

Autista di bus vede famiglia africana - accelera e non si ferma. Mamma e bimbo lasciati per ore sotto il Sole : Come si riconosce il razzismo? Da piccoli, quotidiani, gesti di odio e menefreghismo. Come quello che si è verificato a Ostuni, in provincia di Brindisi. Un episodio semplice e piccolo, che non finirà mai in prima pagina e di cui, forse, parleranno in pochi. Un episodio che è in grado di scavare, però, ferite assurde. Siamo in una rovente giornata estiva, il sole batte senza concedere tregua. Alla fermata del trasporto pubblico c’è una ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 18 luglio 2019 : Giulia con il cuore spezzato : Una brutta sorpresa rovina la permanenza di Giulia a casa del suo compagno. Le certezze della Poggi verranno meno e la sua storia d'amore potrebbe essere in pericolo.

Un Posto al Sole Anticipazioni 18 luglio 2019 : Denis spezza il cuore a Giulia : Una brutta sorpresa rovina la permanenza di Giulia a casa del suo compagno. Le certezze della Poggi verranno meno e la sua storia d'amore potrebbe essere in pericolo.

Nintendo Switch : arriva la versione migliorata della conSole con durata della batteria fino a 9 ore : Nintendo in questi minuti ha confermato l'arrivo di una versione "potenziata" di Nintendo Switch. La console per adesso verrà lanciata in Giappone a partire da agosto e sullo store ufficiale è già presente nelle due classiche colorazioni.Sembra che la nuova versione non sia la "Pro" come molti si aspettavano, in quanto l'unico componente migliorato è la batteria. La casa di Kyoto stima che, a seconda del gioco, la batteria avrà un'autonomia fino ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 Luglio : L’attore per un applauso spesso è disposto a giocarsi la madre - Tullio Solenghi a 11 anni sul piatto della vita ha rilanciato con la scuola : “Il primo pubblico sono stati i compagni di classe - il primo copione le imitazioni dei professori - la docente di Fisica la vittima preferita : L’inchiesta “Al Metropol accordo concreto” Per gli inquirenti, la versione secondo cui la trattativa con i russi non si sarebbe conclusa non regge: l’affare aveva una base avanzata. Per questo volevano andare “veloci” di Davide Milosa Tutto tutto niente niente di Marco Travaglio Il discorso di Chiara Appendino, sindaca 5Stelle di Torino, in Consiglio comunale per licenziare il vicesindaco Guido Montanari e dare l’ultimatum agli ...

Soleil e Jeremias - un tatuaggio insieme per suggellare l'amore : Dopo la crisi ritorna sempre il sereno. Ne sanno qualcosa Soleil e Jeremias Rodriguez, la coppia nata sotto l'occhio delle telecamere in Honduras, nel corso della partecipazione al reality L'Isola dei Famosi. I due ragazzi, però, sembrava fossero in crisi. Soltanto pochi giorni fa, infatti, si sarebbero allontanati - dopo la vacanza insieme a Ponza - perché tra i due si sarebbe intromessa una 'terza incomoda', una ex tronista o corteggiatrice ...