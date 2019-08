Fonte : romadailynews

(Di giovedì 1 agosto 2019) Roma – Erano detenuti illegalmente in una piccola voliera con poca acqua sporca a disposizione e come cibo una mela piena di formiche: duedi specie protetta, un esemplare di Ara Ararauna e un Conuro della Patagonia, erano stati sequestrati nel 2015 dalle guardie zoofileRoma dopo un sopralluogo in unaturistica in provincia di Roma. Ad oggi e’ finalmente arrivata lain primo grado per l’imprenditore del litorale romano per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura. I due volatili vivevano reclusi in una sorta di pollaio con galline e pavoni, in pessime condizioni igienico-sanitarie e infatti, oltre che risultare sofferenti, depressi e poco reattivi, l’Ara presentava un piumaggio sporco e non omogeneo mentre il Conuro aveva le remiganti tagliate. Nonostante le scuse accampate dal proprietario, oltre ...

romadailynews : #Oipa: #condanna per struttura illegale e #sequestro #pappagalli: #Roma – Erano detenuti… - LucillaMiss : RT @OIPAonlus: Pappagalli di specie protette detenuti illegalmente e in pessime condizioni igienico-sanitaria: arriva la condanna dopo il s… - taglient8th : RT @OIPAonlus: Pappagalli di specie protette detenuti illegalmente e in pessime condizioni igienico-sanitaria: arriva la condanna dopo il s… -