Hamza bin Laden | la sua morte è un duro colpo per al Qaeda e anche per Isis

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2019)binè morto. A dichiararlo i media Usa citando tre diversi dirigenti che, però, non hanno fornito dettagli sul luogo e sulle modalità delladel figlio prediletto. Il trentenneera sicuramente un leader emergente di al, sposato con la figlia di Mohammed Atta, una delle menti degli attacchi dell’11 settembre agli Stati Uniti. Funzionari statunitensi hanno dichiarato chebinavrebbe minacciato di vendicarsi contro gli Stati Uniti per l’omicidio di suo padre, e nel gennaio 2017 era stato indicato come un “terrorista globale”. L’indebolimento dell’, causato dalla perdita di territori e di soldati, ha favorito il rilancio di al. I documenti ritrovati nel complesso di Abbottabad, in Pakistan, dove venne ucciso Osama bin, indicano che proprio Osama aveva designatoper la leadership all’interno del gruppo ...

fattoquotidiano : “Morto Hamza bin Laden”, dicono media Usa. Il Principe del Terrore cresciuto in al-Qaeda con taglia da un milione d… - Corriere : Gli Usa: «Hamza, figlio ed erede di Osama Bin Laden, è morto» - eziomauro : Stati Uniti, la Nbc: Hamza, il figlio ed erede di Bin Laden, è morto -