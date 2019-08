Guillermo del Toro riceverà una stella sulla Hollywood Walk of Fame

Fonte : nerdgate

(Di giovedì 1 agosto 2019)del, l’acclamato regista di, il prossimo 6 Agostounaofdi Los Angeles. Ana Martinez, responsabile dellaof, ha così commentato la decisione:delè un regista con una delle immaginazioni più creative e vivide. La Camera di Commercio diè orgogliosa di onorarlo per il suo storico lavoro in ambito cinematografico. Inoltre, l’evento verrà presenziato dal collega JJ Abrams e dalla cantante Lana del Rey. Il regista tornerà sul grande schermo il prossimo 24 Ottobre in veste di produttore e sceneggiatore per il film Scary Stories to tell in the Dark di André Øvredal, di cui vi avevamo già parlato qui nel dettaglio. L'articolodelunaofproviene da nerdgate.

