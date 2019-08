Fonte : romadailynews

(Di giovedì 1 agosto 2019) Roma – “L’diapprovato ieri dall’Assemblea Capitolina e’ una piccola manovra tecnica assimilabile alle tante variazioni presentate in questi 3 anni dalla giunta Raggi. Il risultato e’ che nel triennio vengono riallocati fondi pari a 60 milioni di euro. Solo 20 milioni di questi fondi riguardano l’anno in corso. Nel complesso si tratta di una manovrache nonalledei dipartimenti e dei municipi e che si limita soprattutto a destinare maggiori entrate ed economie al fondo rischi per i debiti fuorie al fondo crediti di dubbia esigibilita’ invece di destinarle, almeno in parte, a servizi per i romani. Resta inoltre l’interrogativo e la preoccupazione sul miliardo di investimenti previsti per il 2019 di cui e’ stato impegnato solo il 10% del complessivo. Gli annunci ...

romadailynews : #Bilancio, #Pd-Civica: assestamento inconsistente che non risponde a esigenze #cittadini… - ekuonews : Il 31 luglio si terrà l'ultimo Consiglio Comunale prima della pausa estiva. Sarà un'assise civica dove si discuterà… -