Barbara Carfagna a TvBlog | Codice | la vita è digitale | il servizio pubblico che

Fonte : blogo

(Di giovedì 1 agosto 2019) In televisione, la divulgazione tecnologica ha il volto di. Ideatrice e conduttrice di: la, la giornalista del Tg1 torna oggi al timone della terza edizione della trasmissione, in onda su Rai 1 in seconda serata, alle 23.45. In occasione dell'esordio,ha risposto ad alcune domande e condiviso alcune riflessioni sulle novità della stagione del programma, sullo stato di salutein Italia e sul rapporto fra media tradizionali ed Internet. In che cosa si differenzia la terza stagione didalle altre già andate in onda? Viviamo ormai in un periodo in cui tutte le trasmissioni televisive parlano di, così abbiamo deciso di fare un'ulteriore mossa in avanti, passando dalla descrizione dell’innovazione dei prodotti, all'analisi dei processi. Un'operazione non facile, almeno dal punto di vista della ...

MontiFrancy82 : Giovedì 1 agosto, in seconda serata, torna su Rai1 per la sua terza edizione #Codice il programma di approfondiment… - SMSNEWSOFFICIAL : Giovedì 1 agosto, in seconda serata, torna su Rai1 per la sua terza edizione #Codice il programma di approfondiment… - arturodicorinto : 5G, Intelligenza artificiale e fake news. Barbara Carfagna presenta Codice - -