Scontro tra auto e scooter Poste | morto un 48enne

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Roma – Un incidente con esito mortale e’ avvenuto questa mattina intorno alle 12 in via della Salvia, all’incrocio con via della Canapa, zona Acilia. A perdere la vita, in seguito ad unotra una moto delleed un’, un uomo di 48anni. Al volante dell’mobile un italiano di trentacinque anni, che e’ stato trasportato all’Ospedale Sant’Eugenio per gli accertamenti di rito. Sul posto e’ intervenuta una pattuglia del X Gruppo Mare della Polizia di Roma Capitale. Le strade sono state chiusa per svolgere i rilievi. L'articolotraunproviene da RomaDailyNews.

