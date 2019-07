Scontro Salvini-Di Maio  sulla giustizia | Consiglio dei ministri iniziato e poi sospeso

Scontro Salvini-Di Maio sulla giustizia : «Riforma Bonafede è acqua fresca» «È epocale - nessuno la fermi» : A Palazzo Chigi si discuterà del testo del Guardasigilli Bonafede , che lancia una stoccata al vicepremier leghista: «Parliamo in Consiglio dei ministri non su Facebook». Tensioni anche sulla Tav: depositato al Senato il testo M5S contro l’Alta velocità

Autonomia e giustizia - è tensione Lega-M5S. «Tratto con quell'altro» - Scontro Di Maio-Salvini : Salvini fa sapere di essere in una fase «zen» e risponde con ironia: «Potrò non essere simpatico, ma mi chiamo Matteo». Ma lo sfogo di Di Maio che durante un incontro a...

Nuovo Scontro sulla Manovra - Salvini : "Serve choc fiscale" : "Nel 2020 sarà un deficit molto contenuto, quello che serve all'economia italiana". Con queste parole pronunciate durante un'intervista a Sky Tg 24 il Ministro Tria ha riacceso le polemiche con la Lega, che continua a sostenere l'intenzione di voler operare uno " choc fiscale" abbandonando la prudenza.Tria non ha escluso la Flat Tax, ma ha parlato di un cambiamento graduale perché per attuarla andrebbero cancellate alcune agevolazioni fiscali ...

Scontro Salvini-Toninelli su cantieri e Ong “troppe opere bloccate” : Scontro Salvini-Toninelli su cantieri e Ong “troppe opere bloccate” Alta tensione tra Salvini e Toninelli. Un duo ormai ben noto per la scarsa stima reciproca e i continui attacchi rivolti all’alleato di governo. Motivo dell’ultimo Scontro – l’ennesimo – riguarda l’allontanamento dell’ingegnere Pierluigi Coppola, uno degli esperti della commissione per l’analisi costi-benefici ...

Salvini a Toninelli : «Troppe opere bloccate». Scontro sul licenziamento di Coppola : Via l'esperto pro-Tav. Il ministero dei Trasporti, con una mail firmata da Danilo Toninelli , licenzia l'ingegnere Pierluigi Coppola , uno degli esperti della commissione per l'analisi...

Tav - nuovo Scontro nel governo dopo incendi di Firenze. Salvini : “Serve un ‘sì’ alla Torino-Lione”. Di Maio : “No a strumentalizzazioni” : Entrambi i vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, hanno lanciato la loro condanna per i fatti di Firenze, dove nella notte tra domenica e lunedì sono stati appiccati tre roghi in una cabina elettrica dell’alta velocità e in due ‘pozzetti’ nella zona della stazione di Rovezzano che hanno spaccato in due la viabilità ferroviaria italiana. Ma questi messaggi sono stati usati dai due leader di governo anche per ribadire le proprie posizioni ...