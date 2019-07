Risparmio gestito | commissioni alte e non legate alle performance

Fonte : ilsole24ore

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Il 2018 è stato l’annus horribilis per quasi ogni tipo d’investimento sui mercati finanziari. È seguito uno dei semestri migliori della storia recente, con un rimbalzo generalizzato e diffuso. Ciò che non è cambiato sono lericorrenti applicate dcase d’investimento alla clientela. I costi, dunque, sono sganciati de quando i risultati delle gestioni sono negativi tutti i rischi dell'attività ricadono sugli investitori

