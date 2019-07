Sandro Gozi eletto in Francia | indignazione da parte di Lega e M5S

Sandro Gozi : "Sono io il sovranista d'Europa" : Sandro Gozi, già candidato alle Europee con il partito di Emmanuel Macron, da oggi sarà il responsabile delle politiche europee per il governo francese, ma a fine ottobre lascerà l’incarico per andare a sedere tra gli eurodeputati. L’ex sottosegretario dei governi Renzi e Gentiloni, in un’intervista a La Stampa, replica agli attacchi di Lega, 5 stelle e Giorgia Meloni, dopo la nomina a ...

Sandro Gozi - con Macron lo stesso incarico di governo che aveva con Renzi e Gentiloni. M5s : “Sospetto”. Fdi-Lega : “Quali dossier seguì?” : “Tra una mia elezione come eurodeputato (di En Marche, ndr) e la vittoria dell’Italia ai Mondiali? L’Italia può aspettare”. La volontà di entrare nell’organico del partito di governo francese non l’ha mai nascosta, ma dopo aver sbattuto contro la bocciatura per una poltrona al Parlamento Ue, Sandro Gozi entra direttamente nel governo francese al servizio di Emmanuel Macron: l’ex sottosegretario agli ...

Sandro Gozi nel governo di Parigi diventa un caso. Lega e M5S all'attacco : "Traditore dell'Italia" : La nuova grana per il Partito Democratico arriva d’Oltralpe dove l’ex sottosegretario con deLega agli Affari Europei del governo Renzi ha ottenuto la stessa nomina, ma all’Eliseo. A volere il renziano, che all’ultimo congresso ha sostenuto la mozione di Roberto Giachetti, è stato il presidente Emmanuel Macron in persona. Una vicenda che si Lega alla corsa per le Europee, con l’abbraccio di una parte ...

Sandro Gozi entra nel gabinetto del premier francese Philippe : Sandro Gozi (Pd), ex sottosegretario agli Affari Ue nei governi Renzi e Gentiloni, eletto al Parlamento europeo con Renaissance Europe - il partito di Emmanuel Macron - entrerà nel gabinetto del premier francese Édouard Philippe in qualità di responsabile per gli Affari europei. La notizia, anticipata da Le Figaro, trova conferma da fonti italiane.Gozi dovrebbe rimanere a Matignon - la sede del primo ministro a Parigi - in ...