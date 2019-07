L' artico va a fuoco | incendi senza precedenti in Groenlandia | Siberia ed Alaska

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 30 luglio 2019) L'sta vivendo la sua peggiore stagione di sempre, con enormi casi diined, che producono pennacchi di fumo che possono essere visti addirittura dallo spazio. La regione artica, come in altre parti del mondo (specialmente in Europa) ha registrato le temperature più alte in assoluto nel mese di giugno 2019. Dall'inizio di quel mese, nel circolo polaresono divampati oltre 100, un qualcosa di assurdo, antitetico. Anche in Russia si stanno verificando sempre più: ben 11 delle 49 regioni del territorio ne sono state colpite. I danni subiti inedL'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM), il servizio di monitoraggio meteorologico e climatico delle Nazioni Unite, ha definito questi graviartici "". I più grandi di questi, che si ritiene siano stati causati da ...

