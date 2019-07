Internet e scuola diffusa | online avvisto per cittadinanza digitale

Fonte : romadailynews

(Di martedì 30 luglio 2019) Roma – È pubblicatosul portale di Roma Capitale l’avviso pubblico per l’adesione di soggetti pubblici e privati alla rete dei Punti Roma Facile e allaper la partecipazione e la. Da oggi chi intende attivare un Punto Roma Facile e proporre attivita’ formative e iniziative culturali nell’ambito dele delle nuove tecnologie puo’ candidarsi presentando la propria domanda di adesione per collaborare al programma di attivita’ e interventi messi in campo da Roma Capitale con l’obiettivo di ridurre il digital divide e promuovere in modo diffuso, inclusivo e sostenibile competenze e. “Attraverso questo avviso pubblico vogliamo mettere a sistema competenze ed energie per offrire spazi e servizi a supporto dei cittadini, favorendo un ecosistema dell’innovazione ...

controilcielo : @Mariapia__01 La vita senza internet (sto scroccando il wifi della scuola guida al posto di fare quiz) mi ammazzerà - VujaBoskov : @CesareAJr @AnnalisaGardin più probabilità di colpire o di sbattere in modo imprevedibile, io però ora stufo di dov… - claudeger55 : @checovenier @ricpuglisi E si taglieranno altri miliardi all'istruzione. Evidente che c'è l'interesse ad avere un p… -