Ecobonus ed Ecomalus | quattro mesi in chiaroscuro Ecco un primo bilancio

(Di lunedì 29 luglio 2019) Nuovi fondi a disposizione e unin. Se infatti il Ministero dello Sviluppo Economico ha ufficializzato lo sblocco dei 40 milioni di euro residui sul totale di 60 milioni destinati all’operazionecome prevista dalla Legge di2019, la fotografia di come e dove gli italiani abbiano potuto finora usufruire di questa agevolazione lascia qualche zona d’ombra. Come noto, prevede per chi ha acquistato dalmarzo una vettura a ridotto impatto ambientale da prezzo massimo di 61.000 euro iva compresa, due fasce di incentivi. L’fino a 6.000 euro per chi acquista una nuova auto con emissioni di CO2 da 0 a 20 g/km e rottama un veicolo omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4. Un secondo scaglione di agevolazione è previsto per chi acquista una vettura con emissioni da 21 a 70 g/km e rottama un veicolo da Euro 1, 2, 3 a Euro ...

