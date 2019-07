Bimba di un anno azzannata dal cane di famiglia | l’animale l’ha afferrata dietro al collo

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 29 luglio 2019) Una bambina di unè statada unche le ha sferrato un morso proprioal. La piccola è rimasta ferita. L’episodio è accaduto nei giorni scorsi a Lido dei Pini, ad Anzio sul litorale romano. Laè stata soccorsa dal 118 e trasportata all’ospedale in codice rosso, si indaga sulla dinamica dei fatti. La ferita lacero contusa riportata dalla piccola ha richiesto un delicato intervento di ricostruzione all’ospedale Bambino Gesù. La, che vive in Toscana, aveva preso in affitto per le vacanze una villetta con giardino a Lido dei Pini. Venerdì sera, intorno alle 22, la bambina era in giardino insieme ai familiari e stava giocando quando il, in genere tranquillo,aggredita senza un’apparente motivazione. I genitori sono riusciti a sottrarla alla presa dell’animale e sono corsi al pronto soccorso degli Ospedali ...

