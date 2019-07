Aria di crisi in Un Passo dal Cielo 5? Le prime anticipazioni sulle coppie che scoppiano

Aria di crisi tra Tommaso Paradiso e i Thegiornalisti : spunta l’indiscrezione : C'è Aria di crisi tra Tommaso Paradiso e i Thegiornalisti. A rivelarlo è l'ultimo numero di Chi, secondo il quale il leader del gruppo sarebbe in rotta con i suoi colleghi ancora prima del concerto che terranno presto al Circo Massimo con il quale concluderanno il tour di supporto a Love. "Cos'è successo tra Tommaso Paradiso e la sua band, i The Giornalisti? Il gruppo continua ad esibirsi insieme, forte anche del successo del tormentone ...

Il Segreto - trame al 2 agosto : MAria rifiuta l'amore di Roberto - Julieta entra in crisi : Le vicende de Il Segreto continuano ad appassionare i telespettatori delle reti Mediaset. Nelle nuove puntate in onda dal 29 luglio al 2 agosto, Julieta Uriarte si trincerà dietro un muro di silenzio dopo l'abuso dei Molero, mentre Isaac sarà assunto da Alvaro. Infine Roberto Sanchez farà una dichiarazione d'amore a Maria Castaneda che non avrà il risultato sperato. Il Segreto: Julieta soffre dopo l'abuso Le anticipazioni de Il Segreto, relative ...

SPILLO/ La crisi - non finanziAria - di Facebook e dei giganti del web : Sui giganti della Silicon Valley, di questi tempi, non sembra tirare una buona aria. Principalmente per due ordini di ragioni

Temptation Island - IlAria in crisi per il fidanzato : 'Mi prudono le mani' : A Temptation Island non c'è pace per Ilaria: la ragazza ancora una volta sarà messa alla prova dai video che la produzione deciderà di mostrarle. Infatti, sul profilo Instagram del reality è comparso un video in cui la giovane nel pinnettu sarà costretta a vedere l'avvicinamento sempre più pericoloso del suo fidanzato Massimo alla single Elena, che pare incarnare il prototipo di donna del giovane. L'evoluzione della storia tra Ilaria e ...

U&D gossip c'è Aria di crisi tra Ivan e Sonia - lei : 'A volte preferisco stare in silenzio' : La coppia formata da Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino sembra stia attraversando un periodo di crisi. Si tratta di un'indiscrezione piuttosto sorprendente, se si pensa che appena un paio di settimane fa sembrava che stessero vivendo un momento magico. La coppia, infatti, si era mostrata sui social network mentre si godeva il caldo sole della Sardegna (terra d'origine della 32enne di Sassari) e le sue meravigliose spiagge. Adesso, invece, la ...

Temptation Island - quinta puntata spoiler : IlAria e Massimo crisi e poi perdono : Temptation Island 6 si sta avvicinando alle ultime puntate. Per la precisione, lunedì 22 luglio sarà la quinta e in seguito le coppie potranno andare ai weekend da sogno. Il caos nel villaggio regna sovrano, tra coppie in crisi, come Ilaria e Massimo e proposte roventi, spunta anche una probabile fidanzata per Javier con cui il tentatore sta trascorrendo una vacanza immortalata sulla pagina Instagram VeryInutilPeople. Temptation Island 6 ...

Lega-5Stelle - Aria di crisi? : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – Giorni di fuoco per l’allenza giallo-verde. Dopo la discussione creata dal Decreto Sicurezza Bis, le strade di Lega e Movimento Cinque Stelle si dividono ancora una volta, ora in Europa. Il vicepremier non ha preso bene il voto che il partito di ha dato a come Presidente della Commissione Europea e lo ha accusato con un tweet di “governare col Pd”. Il leader del Carroccio, ...

Temptation Island - Javier Martinez è il single che mette in crisi IlAria e Colantoni : In attesa della messa in onda della quarta puntata di oggi 15 luglio, i fan di Temptation Island sono in subbuglio per conoscere il destino delle varie coppie in gioco, molte delle quali, sin dalle prime puntate, hanno mostrato evidenti segnali di crisi. Una di queste è quella formata da Massimo Colantoni e Ilaria Teolis, che ha catturato l’attenzione dei telespettatori dopo che la ragazza, nella scorsa puntata, si è lasciata andare con il ...

Aria di crisi tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge - lei : “Mi rispetto - allontano chi non lo fa” : Soleil Sorge, compagna di Jeremias Rodriguez, non nega le voci di una crisi in corso con il fratello di Belén. “Sono stata definita carnefice per avere messo fine a rapporti con persone che non mi rispettavano” scrive l’influencer in risposta a un utente che l’accusava di essere “riuscita a far scappare anche Jeremias”. E i due diretti interessati hanno smesso di seguirsi sui social.Continua a leggere

Se tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli tira Aria di crisi : Eros Ramazzotti e famiglia, buon compleanno Gabrio TullioEros Ramazzotti e famiglia, buon compleanno Gabrio TullioEros Ramazzotti e famiglia, buon compleanno Gabrio TullioEros Ramazzotti e famiglia, buon compleanno Gabrio TullioEros Ramazzotti e famiglia, buon compleanno Gabrio TullioEros Ramazzotti e famiglia, buon compleanno Gabrio TullioEros Ramazzotti e famiglia, buon compleanno Gabrio TullioEros Ramazzotti e famiglia, buon compleanno Gabrio ...

C’e Aria di crisi fra Eros Ramazotti e Marica Pellegrinelli? - : Carlo Lanna Secondo le ultime indiscrezioni che sono trapelate in rete, c'è crisi fra il cantante Eros Ramazzotti e sua moglie Marica Pellegrinelli, i due sono una coppia da 10 anni L’amore fra Eros Ramazzotti e Marica Pelligrinelli è indissolubile, almeno fino ad oggi. Legati da più di dieci anni in una storia d’amore che schiva il mondo dei social e i flash dei fotografi, secondo l’indiscrezione che è stata lanciata da TGcom24 e ...

Ramazzotti Pellegrinelli... c'è Aria di crisi : Sono una delle coppie più amate dello showbiz, sempre bellissimi, affiatati e innamorati… eppure negli ultimi tempi qualcosa tra loro potrebbe essersi spezzato. Come racconta il settimanale Spy, l’amore tra Marica Pellegrinelli e Eros Ramazzotti starebbe attraversando un periodo di crisi. Gli indizi sono numerosi, dalle uscite a due sempre più rare all’assenza dei dolci messaggi social che erano soliti scambiarsi.\\ Eros e Marica stanno ...

Aria di crisi tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli : Come riporta il settimanale “Spy”, l’amore tra Marica Pellegrinelli e Eros Ramazzotti starebbe attraversando un periodo di crisi. Gli indizi sono numErosi, dalle uscite a due sempre più rare all’assenza dei dolci messaggi social che erano soliti scambiarsi. Eros e Marica stanno insieme da dieci anni, sono sposati da cinque e hanno due figli, Raffaela MAria e Gabrio Tullio. La loro è sempre sembrata un’unione inossidabile, almeno fino a qualche ...

Andrea e Arianna non sono in crisi : lei pubblica uno scatto su IG con dedica : Negli ultimi giorni si è parecchio parlato della presunta crisi tra Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. I due, conosciutisi all'interno della trasmissione televisiva Uomini e Donne, per qualche settimana non si sono più mostrati insieme tramite foto o video. L'ex tronista ha addirittura presenziato ad alcuni eventi senza la sua amata, cosa che ha suscitato i sospetti dei fan della coppia. Alcuni personaggi del mondo del gossip, tra cui Amedeo ...