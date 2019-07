Jams | da domenica 28 luglio la serie di Rai Gulp arriva su Rai 2

Fonte : dituttounpop

(Di sabato 27 luglio 2019), ladi Raiper ragazzi che parla di molestie sui minorisu Rai 2 dal 28, ognialle 7:50.Milano, 262019 – Aiutare i ragazzi a decifrare i comportamenti ambigui degli adulti, a non farsi manipolare, a riconoscere i rischi e soprattutto a parlare superando la paura e la vergogna è l’obiettivo dellatvche, dopo aver debuttato su Raie su Rai Play,anche su Rai2 da28alle 07.50 per 5 settimane.Prodotta da Rai Ragazzi e Stand by Me con la consulenza dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, laracconta le vicende di quattro ragazzi, amici inseparabili e compagni di scuola in prima media, che, mentre partecipano a un contest di cucina, si trovano ad affrontare un problema che mina la loro spensieratezza.I personaggisono Joy (Sonia Battisti), Alice (Giulia Cragnotti), Max (Andrea Dolcini) ...

