Dimentica i gemellini di un anno nell’auto rovente | i piccoli muoiono dopo 8 ore di agonia

(Di sabato 27 luglio 2019) Ancora una tragedia negli Stati Uniti: i due bambini (Mariza e Phoenix) sono stati lasciati per otto ore nell'autoin un parcheggio. Il padre ha dichiarato alla polizia di aver iniziato il turno di lavoro e di essersito i figlioletti nell'auto. Ognidecine di casi analoghi negli Usa.

Leggo.it

Ha lasciato i piccoli gemellini in auto per otto ore, condannandoli a morte. Un assistente sociale di New York è stato accusato di omicidio colposo dopo che i ...