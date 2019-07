Atleta uccisa da un fulmine durante corsa in montagna in Alto Adige

Alto Adige - Atleta uccisa da un fulmine durante una corsa in montagna : Alto Adige , atleta uccisa da un fulmine durante una corsa in montagna L'incidente è avvenuto durante la Südtirol Ultra Skyrace. La vittima è una cittadina norvegese di 45 anni Parole chiave: fulmini ...

