Una riforma fiscale semplice per il clima e il lavoro

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 26 luglio 2019) Si fa un gran parlare di riduzione della pressioneche in Italia è alta, in particolare per chi paga le tasse fino all’ultimo centesimo perché sono direttamente prelevate dalle buste paga. Da un’altra parte si discute sulla necessità di penalizzare fiscalmente le emissioni di gas serra che stanno generando tanti danni e pericoli e che non dovrebbero essere gratis: senza una qualche forma di carbon tax non pare proprio possibile rispettare l’Accordo di Parigi per il. Perché non provare ad affrontare questi due problemi congiuntamente?È stato appena pubblicato il Catalogo dei sussidi ambientali in vigore in Italia, con dati aggiornati al 2017 che fornisce spunti interessanti per impostare una. I sussidi vigenti che hanno effetti negativi per l’ambiente ammontano a ben 19,3 miliardi all’anno, dei ...

