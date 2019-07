Padova | Gdf arresta due spacciatori albanesi | sequestrati oltre 2 | 6 kg di eroina

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 26 luglio 2019), 26 lug. (AdnKronos) – Militari del Comando Provinciale didella Guardia di Finanza, nell’ambito di un servizio di osservazione e pedinamento finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di stupefacenti posto in essere nella provincia patavina, hannoto in flagranza di reato, a Selvazzano Dentro, 2di nazionalità albanese, e sequestrato 2,6 kg di, 207 grammi di cocaina e 520 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio. Ad operare sono state tre pattuglie di militari della Compagnia del capoluogo che hanno monitorato un’autovettura Kia Sportage, alla cui guida era un soggetto di nazionalità albanese, noto agli operanti quale possibile ‘corriere” die cocaina. L’uomo giunto a Selvazzano Dentro, è sceso dal veicolo e, raggiunto da un altro soggetto, verosimilmente suo ...

FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Padova, gdf scopre maxi truffa per ricerca scientifica: 200 indagati #cronacapadova - spe1977 : RT @Comunardo: #LaQuestioneMeridionale del giorno - Mari81933150 : RT @Comunardo: #LaQuestioneMeridionale del giorno -