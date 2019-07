Lecce | resti umani in un pozzo Svolta per un caso di lupara bianca degli anni novanta

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 26 luglio 2019) Emanuela Carucci Ad aiutare gli investigatori un detenuto condannato all'ergastolo. Si tratta di Angelo Salvatore Vacca, ex esponente di rilievo della Sacra corona unita Dopo trent'circa arriva unanelle indagini per undi. Un detenuto condannato all'ergastolo per un omicidio avrebbe dato nuovi indizi per riaprire un vecchiodi "", avvenuto nel Salento negliper mano della Sacra Corona Unita. A darne notizia è il Nuovo Quotidiano di Puglia. Gli investigatori nelle scorse settimane avrebbero ritrovato alcuniin unnelle campagne di Matino, un Comune in provincia di. Ad agevolare le indagini le dichiarazioni di Angelo Salvatore Vacca, esponente di rilievo della Sacra corona unita in carcere per l'omicidio di Luciano Stefanelli avvenuto nel 1995. Secondo la confessione di Vacca i...

