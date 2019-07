Genova | agenti aggrediti da alcuni stranieri mentre inseguono pusher

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 26 luglio 2019) Federico Garau Trovandosi in diffocoltà, lo spacciatore senegalese ha cominciato ad urlare, richiamandoconnazionali. Questi hanno circondato glidella locale, prendendoli a bottigliate e tenendoli sotto scacco fino all'arrivo dei rinforzi inviati dalla centrale Tensioni durante la notte di giovedì nel centro storico di, dove duedella polizia locale sono statida un gruppo dicercavano di catturare uno spacciatore senegalese. L'episodio intorno alle 2:00, quando i poliziotti hanno deciso di fermare un'autovettura che transitava in via Gramsci per effettuare un controllo. L'africano che si trovava alla guida si è inizialmente mostrato collaborativo, fingendo di voler mostrare i suoi documenti, per poi darsi alla fuga una volta sceso dall'auto. Da qui è immediatamente scattato l'inseguimento, con gliche hanno ...

amnestyitalia : 18 anni dopo i fatti della #Diaz, il #G8 di #Genova resta una ferita aperta. Per questo chiediamo l'introduzione d… - robertobraibant : RT @mariannaaprile: Io non capirò mai (cioè lo capisco, ma non mi rassegnerò mai) l’opposizione all’introduzione dei codici identificativi… - 0xrated : RT @amnestyitalia: 18 anni dopo i fatti della #Diaz, il #G8 di #Genova resta una ferita aperta. Per questo chiediamo l'introduzione di #co… -