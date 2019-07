Forte maltempo in Friuli | alberi caduti nel pordenonese | fulmine centra abitazione

Allerta Meteo Estofex - il maltempo si sposta al Sud : attenzione ad alluvioni lampo - grandine - tornado e Forte vento : Allerta Meteo – Continua il maltempo sull’Italia dopo la giornata di ieri che ha visto il ritorno della neve sulle Alpi e tanta pioggia al Nord. Oggi, invece, interesserà il Sud ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi. Livello di Allerta 2 per parti di Italia e Grecia, principalmente per nubifragi, grandine di grandi dimensioni e/o grandi quantità di grandine di piccole dimensioni e forti raffiche di ...

Allerta Meteo Estofex - Forte maltempo in Italia : costa tirrenica a rischio nubifragi e tornado : Allerta Meteo – Dopo una domenica notte funestata dalle condizioni Meteo avverse da Nord a Sud, anche la settimana inizia all’insegna del forte maltempo sull’Italia, come sottolineato dai nuovi avvisi di Estofex (European Storm Forecast Experiment). Livello di Allerta 2 per la Corsica e il Mar Ligure principalmente per nubifragi e tornado. Livello 1 per l’Italia principalmente per nubifragi e tornado. Livello 1 per Romania, Ucraina, Bielorussia ...

Forte maltempo oggi sull'area ligure e tirrenica : l'avviso dell'Aeronautica Militare : Una bassa pressione presente sull'Italia determinerà condizioni di diffusa instabilità oggi su molte zone della penisola. Precipitazioni di Forte intensità sono previste in particolar modo...

Allerta Meteo Genova - grande mobilitazione in città per il Forte maltempo di Lunedì 15 Luglio : Potenziato a Genova il monitoraggio di fiumi e torrenti in seguito alla dichiarazione di stato di Allerta gialla per temporali e piogge diffuse che va dalle ore 22 di oggi alle ore 2 di domani e di Allerta arancione dalle 2 della prossima notte alle 15 di domani e gialla dalle 15 alle 18 di domani sul territorio del Comune di Genova, diramata dalla Regione Liguria. Il potenziamento e’ stato deciso nel corso della riunione di oggi ...

Allerta meteo della Protezione Civile : Lunedi' 15 Luglio di Forte maltempo sull'Italia : Una bassa pressione di origine atlantica apporterà diffuso maltempo nella giornata di domani. Piogge e temporali interesseranno prima le regioni centro-settentrionali poi si sposteranno anche al Sud...

Allerta Meteo - la protezione civile lancia un nuovo pesantissimo avviso : “nuova ondata di Forte maltempo in tutt’Italia” : Allerta Meteo – Un’ampia area ciclonica continua ad essere presente su gran parte del continente europeo. Dal pomeriggio/sera di oggi si prevede un progressivo peggioramento sul nord-ovest dell’Italia per l’arrivo di una perturbazione da nord che, nel corso della successiva notte/mattino, investirà gradualmente anche le regioni centrali, con piogge e temporali anche intensi, specie sui settori costieri liguri e tirrenici. Sulla base delle ...

Maltempo Pescara : pioggia e vento Forte - in vigore allerta “arancione” : In corso a Pescara un temporale, preceduto da forti raffiche di vento. Ieri il Centro Funzionale d’Abruzzo della Protezione Civile ha emesso un avviso di criticità per oggi e domani con previsione di “allerta arancione” per rischio idrogeologico per temporali sui Bacini Tordino-Vomano, del Pescara, Alto del Sangro e Basso del Sangro. L'articolo Maltempo Pescara: pioggia e vento forte, in vigore allerta “arancione” ...

Meteo - Forte maltempo in Germania : tornado - grandi accumuli di grandine e forti piogge. Danni e disagi [FOTO e VIDEO] : Il clima estremo degli ultimi giorni sembra aver portato un tornado, forti piogge e violente tempeste di grandine in Germania. Funzionari responsabili stanno già parlando di un disastro in Renania-Palatinato con Danni alla proprietà a sei cifre. Il tornado ha danneggiato un totale di 11 case a Bobenheim. Le tegole dei tetti, cadendo, sono finite sopra diversi veicoli, danneggiandoli. Un residente è stato leggermente ferito. Secondo il sindaco, i ...

Allerta Meteo Puglia - preoccupazione per il Forte maltempo di stasera : arrivano nuovi violenti temporali : Il centro funzionale della Protezione civile della Puglia ha diramato un avviso di Allerta gialla, dalle 8 di oggi fino alle successive 24 – 36 ore, a causa del previsto peggioramento delle condizioni Meteorologiche sulla regione. Sono, infatti, previsti fenomeni temporaleschi localmente intensi che interesseranno, in particolare, i settori adriatici. A ridosso delle zone interne della Puglia settentrionale si prevedono, inoltre, rovesci ...

Allerta meteo della Protezione Civile per domani : nuovo Forte maltempo al centro-sud : Nella giornata di domani un nuovo peggioramento atmosferico interesserà la penisola, con coinvolgimento più marcato del centro-sud e delle regioni adriatiche. La Protezione Civile ha emesso...

Allerta Meteo - l’Italia si prepara a un weekend di Forte maltempo : attenzione a grandine e tornado [MAPPE] : Allerta Meteo – L’Italia si appresta a vivere un altro pesante weekend di maltempo, dopo i fenomeni estremi che nei giorni scorsi hanno flagellato gran parte del Paese. Le temperature sono sensibilmente diminuite, rientrando su valori gradevoli nelle ore diurne e freschi in quelle notturne. Spiccano, tra le minime odierne, i +13°C di Aosta, i +14°C di Vicenza, L’Aquila e Avezzano, i +16°C di Udine e Cosenza, i +17°C di Lecce, ...

Previsioni Meteo - adesso l’Estate entra davvero in crisi : sarà un Luglio da incubo - Forte maltempo e niente più caldo [MAPPE] : Previsioni Meteo – Con i fenomeni di maltempo che nei giorni scorsi hanno flagellato l’Italia con conseguenze drammatiche (un morto nelle Marche, un disperso a Taranto, centinaia di feriti e danni incalcolabili sulle Regioni adriatiche da Milano Marittima a Pescara passando per Numana e la Riviera del Conero), l’Estate è entrata davvero in crisi. Già oggi sono pochissime le località italiane che riescono a raggiungere i +30°C: ...

Maltempo Basilicata : grandine - Forte vento e allagamenti a Matera - decine di interventi dei Vigili del fuoco : Questa straordinaria ondata di Maltempo continua a fare danni al Centro-Sud. Una grandinata, accompagnata da forte vento, si è abbattuta su Matera, creando disagi alla circolazione stradale e diversi allagamenti. decine sono state le telefonate fatte al 115 con i Vigili del fuoco che hanno effettuato numerosi interventi per liberare le strade e mettere in sicurezza, anche con l’ausilio della Polizia, municipale per mettere in sicurezza ...

Forte maltempo sulla costa adriatica - spiagge distrutte e turisti in fuga : Danni alle strutture balneari e turisti in fuga. L'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla costa adriatica ha provocato danni tra Marche e Abruzzo