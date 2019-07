Vercelli | si è dimesso il consigliere comunale autore del post omofobo su Facebook  

Fonte : agi

(Di giovedì 25 luglio 2019) Giuseppe Cannata, ildieletto nelle liste di Fratelli d'Italia che ha scatenato una vera e propria bufera mediatica e politica con unsudi chiara impronta omofoba ("Ammazzateli tutti ste lesbiche, gay e pedofili"), si èdalla carica di vicepresidente del consigliodella città piemontese. La notizia arriva alla vigilia di una seduta dell'assemblea municipale convocata per oggi pomeriggio alle 15,30, che si annuncia caldissima. Tutte le opposizioni, infatti, chiedono che Cannata dia le dimissioni anche dae che il sindaco revochi le deleghe a Emanuele Pozzolo, l'assessore sempre di Fratelli d'Italia che si era reso protagonista a sua volta di una gaffe sudefinendo "parassita" un invalido al 100 %. Il consiglioè convocato per adempimenti di bilancio e per la nomina delle commissioni ...

