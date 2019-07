TWD 10 | la AMC svela la trama della stagione

Fonte : ilnotiziangolo

(Di venerdì 26 luglio 2019) TWD 10 continua a regalarci le sue perle per i nuovi episodi e questa volta le luci si accendono sullageneraledecima. Che cosa succederà ai nostri Sopravvissuti? In che periodo di tempo verrà collocata la narrazione? Grazie al Comic Con 2019 abbiamo scoperto diversi dettagli delle puntate che prenderanno vita dal prossimo 6 ottobre. Ora ladi TWD 10 sottolinea alcuni punti fondamentali, dai Whisperer ad Alpha fino alle minacce che i nostri eroi dovranno affrontare ancora una volta. TWD 10, la sinossi ufficiale Secondo quanto rivelato dall’emittente madre, i nuovi episodi si concentreranno sui mesi successivi a quanto accaduto nel precedente capitolo. Pochi per la precisione, visto che si parla di primavera. L’inverno è ormai terminato e per i sopravvissuti all’attacco dei Whisperer vuol dire ancora rimettersi in sesto in seguito alla ...

