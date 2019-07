Non arriva Mendes A Dimaro sbarcano in elicottero gli agenti di Pépé

Jorginho - arriva la stoccata : “Sarri era il mio allenatore - ma Non un amico…” : “Sarri era il mio allenatore ma non un amico, abbiamo lavorato insieme per quattro anni ma ora inizia una nuova stagione, un nuovo capitolo della mia vita, e bisogna guardare avanti. Sarri è andato via e io sono rimasto qui e devo fare la mia parte per il Chelsea“. stoccata di Jorginho all’ex allenatore Maurizio Sarri, con cui i due sono stati insieme sia al Napoli che al Chelsea. “Il 4-2-3-1 è un modulo nuovo ...

Designated Survivor 4 Non ci sarà - dopo il rinnovo arriva la beffa : Netflix cancella definitivamente la serie : Designated Survivor 4 non si farà, così ha deciso Netflix. La serie con Kiefer Sutherland (protagonista e produttore esecutivo) era stata cancellata dalla ABC lo scorso anno, poi la piattaforma è intervenuta per salvarla e rinnovarla, concedendo un terzo ciclo composto da 10 episodi. A quanto pare questo non è bastato, poiché a un mese dal rilascio, il servizio ha decretato la fine della corsa per il Presidente Kirkman. In un comunicato stampa ...

Calciomercato Fiorentina - le rivelazioni del ds Pradé : “Balotelli Non arriva - la situazione Chiesa è chiara” : Il direttore sportivo della Fiorentina ha parlato del mercato viola, soffermandosi su Balotelli e sul futuro di Chiesa La Fiorentina continua a lavorare sul mercato, con l’obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di Vincenzo Montella. Rocco Commisso, il suo braccio destro Barone e il ds Pradé non lasciano nulla di intentato, seguendo quei profili giusti per il calcio del proprio allenatore. Massimo Paolone/LaPresse Sugli ...

Gears 5 Non avrà nessuna modalità Battle Royale al lancio - ma potrebbe arrivare in futuro : La modalità Battle Royale è sicuramente tra le più famose al giorno d'oggi e franchise come Call of Duty o Battlefield hanno deciso di implementarla all'interno dei loro giochi. Tuttavia in Gears 5 non sarà così e sembra che dovremo aspettare ancora qualche tempo prima di vederla operativa.Il director che si occupa del comparto multiplayer, Ryan Cleven, ha dichiarato che in Gears 5 al lancio non sarà presente la modalità Battle Royale. The ...

Il primo smartphone di Samsung con fotocamera da 64 megapixel potrebbe Non arrivare sul mercato quest’anno : Samsung sembra avere abbandonato l'idea di uno smartphone con fotocamera da 64 megapixel, rimandando il progetto al prossimo anno. L'articolo Il primo smartphone di Samsung con fotocamera da 64 megapixel potrebbe non arrivare sul mercato quest’anno proviene da TuttoAndroid.

Nuove regole M5S : arriva il mandato zero. Raggi e Appendino Non più ricandidabili : La svolta di Luigi Di Maio sulla deroga al doppio mandato miete vittime eccellenti: Virginia Raggi e Chiara Appendino, sindaci di Roma e Torino, non potranno più ricandidarsi. Dal 2021 saranno...

Inter - Non solo Dzeko : dalla Roma potrebbe arrivare anche Florenzi : L'Inter sta studiando come rinforzare al meglio la rosa a disposizione di Antonio Conte. In questi primi giorni il tecnico ha avuto modo di analizzare da vicino i giocatori a sua disposizione, riuscendo a capire meglio dove Intervenire per poter fare il salto di qualità e cercare di creare difficoltà a quella Juventus che in Italia domina incontrastata da otto anni. Quest'oggi ci sarà un importante summit di mercato, con protagonisti il patron ...

Salvini avvisa Conte e Di Maio : «O arrivano i sì o Non stiamo più al governo» : «stiamo al governo solo e soltanto per fare le cose importanti. Se non riusciamo, andremo da soli ma non ci fermiamo. Abbiamo aspettato anche troppo». Lo ha detto Matteo...

Ancelotti a TV Luna : “Il Napoli può arrivare a qualsiasi giocatore. Niente è impossibile! Secondo posto? Non mi basta più!” : Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a TV Luna. Ecco quanto dichiarato: Sente la responsabilità per il gran numero di tifosi? “Sì è una grande responsabilità ma anche una grande motivazione. C’è tanta gente che fa tanti sacrifici per seguire la squadra e questo dà energia a tutta la squadra”. Come alimentare l’entusiasmo? “Si aumenta con il comportamento della squadra. Il ...

Pakistan - giovane medico precipitato sul Gasherbrum VII : è grave e i soccorsi Non arrivano : Francesco Cassardo, un giovane medico alpinista di Rivoli (centro alle porte di Torino) è gravissimo. Il trentenne, ieri, sabato 20 luglio, è stato coinvolto in un terribile incidente sulle cime del Gasherbrum VII, in Pakistan: durante la discesa è precipitato per alcune centinaia di metri. Il compagno di cordata Cala Cimenti, esperto scalatore che solo una ventina di giorni fa ha conquistato il Nanga Parba, ha subito avvertito i soccorsi, ma ...

RMC Sport : Il Napoli guarda a Fekir se Non dovesse arrivare James : RMC lancia una nuova pista di mercato per il Napoli. Nabil Fekir, assente ieri nella partita persa dall’Olympique Lione contro il Genoa per 4-3, sarebbe in procinto di lasciare la sua squadra e la Francia. Il campione del mondo del 2018 avrebbe da tempo un accordo con il Betis Sevilla, ma secondo i colleghi francesi nulla è ancora definito. Anche il Napoli segue centrocampista in parallelo con la pista di James Rodriguez. Il club di De ...

Mondiali scherma 2019 : Italia - rialzati! Dopo 24 anni Non arrivano ori iridati dalle gare individuali : Buttate un’occhiata al medagliere, please. Ve lo inseriamo qua sotto. Dopo tre giornate (sei con le qualificazioni) e ben sei titoli assegnati (24 medaglie in totale) ecco la grande novità del Syma Sport Center: non c’è nemmeno una Nazione che abbia conquistato due titoli iridati a Budapest 2019. Per ora. Nemmeno una. “Solo” un titolo a testa. Ce l’hanno fatta sei diverse squadre, finora: Russia, Francia, Ungheria, ...