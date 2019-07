Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 25 luglio 2019) Roma, 25 lug. (AdnKronos) – “Paragonare una mia canzone di 25 anni fa a un crimine contro l’umanità, uno di quelli veri”¦ Ma certo, è normale, si fa, è satira! Tirare fuori addirittura i lager e Salò. Ok, è sempre satira! Ma sarà davvero satira accostare tutto questo? Una canzone che legittimamente può o non può piacere, con eventi e tragedie che hanno segnato la storia di tutti noi? Bah!! Passo e chiudo”. Nekad intervenire sui social (Twitter e le stories di Instagram) per replicare a chi, sulla scia delle sue dichiarazioni sull’, lo ha criticato duramente anche per la sua canzone antiabortista del 1993 ‘In Te’. In particolare, Nek sembra riferirsi, oltre alle critiche ricevute sui social, all’articolo in cui Luca Bottura aveva scritto: “Filippo Neviani, in arte Nek esordì a Sanremo con una canzone antiabortista ...

StraNotizie : Nek torna su Bibbiano: 'Critiche? Me ne faccio una ragione' - News24Italy : #Nek torna su Bibbiano: 'Critiche? Me ne faccio una ragione' - GiacomoJakp3 : @NekOfficial @theredbeard1975 @Funambolo82 @chilhavistorai3 @RaiTre Ma quanto sei squallido Nek. Torna a cercare Laura dai... Via via! -