Naufragio in Libia | per l' Onu ci potrebbero essere 150 morti

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 25 luglio 2019) Se le cifre saranno confermate, sarà la peggiore strage di migranti del 2019: 150 persone disperse tra le onde secondo i testimoni. Uomini, donne, bambini. Un pescatore ha avvistato i naufraghi al largo di Khoms, in, un porto a circa 100 chilometri a est di Tripoli in guerra, ne ha soccorsi quanti poteva, poi ha avvisato la Guardia Costiera libica che ne ha tratti in salvo 137; 70 corpi galleggiavano intorno al relitto. Secondo i sopravvissuti c’erano circa 300 persone in viaggio, non è chiaro se su un solo barcone o in due che viaggiavano affiancati.Il Mediterraneo continua a inghiottire vite nonostante gli sforzi di ostacolare le partenze: l’ Alto commissariato dell’Onu per i rifugiati e l’Organizzazione internazionale per le Migrazioni sottolineano come lein mare non si siano mai arrestate dall’inizio della buona stagione. ...

UNHCRItalia : E' appena avvenuto il più tragico naufragio nel Mediterraneo quest'anno. Ripristinare il salvataggio in mare, porre… - MSF_ITALIA : I nostri team in #Libia stanno assistendo 135 sopravvissuti del naufragio avvenuto oggi al largo di Khoms, a est di… - valigiablu : Grandi (Unhcr): «È il peggiore naufragio dell'anno» > L’allarme dell’Onu: «150 morti in un naufragio al largo della… -