Inter | sprint per Lukaku e Nainggolan pensa al Cagliari

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 25 luglio 2019), fortissimamente. Antonio Conte ha le idee chiarissime, vuole l'attaccante belga e sta chiedendo uno sforzo alla società per portare ad Appiano Gentile il forte attaccante del Manchester United. Molti si chiedono se il valore del centravanti sia pari alla cifra che chiedono gli inglesi, è anche vero che stiamo parlando di un giocatore di 26 anni che ha al suo attivo già 187 reti. L'agente dia Londra Secondo il Corriere dello Sport, l'agente del giocatore, Federico Pastorello, in questo momento è a Londra per tentare di mediare con i vertici del club inglese e convincerli ad abbassare le richieste. Il giocatore ha chiaramente fatto capire che non vuole restare a Manchester ed è convinto che l'sia la destinazione ideale per i prossimi anni. Per la presenza di Conte, suo estimatore da tempo, per il progetto di Zhang, per la Champion's e per uno stimolo ...

salvione : Inter, missione per Lukaku. Dzeko, sprint finale - FansCalcio : Inter, missione per Lukaku. Dzeko, sprint finale - calcio_top : DZEKO-INTER: sprint finale. L'Inter era arrivata ad offrire 12 milioni a fronte dei 18 milioni richiesti dalla Roma… -