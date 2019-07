Fuga finita per Ughetto Piampaschet | arrestato Ha una prostituta e l’ha raccontato in un

Fonte : fanpage

(Di giovedì 25 luglio 2019) L’uomo, che aveva anticipato il delitto della 18enne nigeriana Anthonia Egbuna nel suo romanzo 'La rosa e il leone', era latitante. Dopo la conferma della condanna, il 13 luglio i carabinieri si erano presentati in casa sua per incarcerarlo, ma non lo avevano trovato.

