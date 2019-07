Ciao Rutger Hauer | indimenticabile replicante di Blade Runner

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 25 luglio 2019) Si è spento a Beetsterzwaag in Olanda all'età di 75 anni l'attore. Il decesso è avvenuto il 19 luglio nella sua casa dopo una breve malattia, secondo quanto ha detto il suo agente Steve Kenis a Variety. Figlio d'arte di attori di teatro,era nato a Breukelen nella provincia di Utrecht, ma era cresciuto ad Amsterdam dove giovane fu conquistato dal richiamo del mare, prima nella marina mercantile poi in quella militare. L'altro richiamo era il teatro sperimentale nel quale prese a cimentarsi nei leggendari anni Sessanta finché non ottenne un ruolo nella serie tv olandese Floris ambientata nel Medio Evo. Il salto nel cinema avviene grazie al regista Paul Verhoeven che gli offre una parte in uno dei suoi film più famosi, Fiore di carne (1973). Col Seme dell'odio (1975), un dramma sull'apartheid, conquista l'attenzione di Hollywood dove il debutto avviene ne I falchi della ...

mymovies : Ciao Rutger, ci mancherai! - Ana72027210 : RT @avolteio: È tempo di morire. Ciao, Rutger. - matteovil : RT @AlleracNicola: Ciao Rutger, e grazie di tutto. -